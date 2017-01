ARIES. El amor puede estar un poco esquivo, no decaigas ni te cierres a la posibilidad de estar a solas por un tiempo. Problemas para dormir pueden hacer sentirte agotado por las mañanas, considera una terapia natural. Las finanzas pueden estar en baja hoy.





TAURO. Período óptimo para que fortalezcas la autoestima y refuerces la posición. Valora tus ideales frente a los demás. Libera tus emociones. No busques un nuevo trabajo, la jornada te favorece por completo. Tendrás ganas de salir a tomar algo cuando termines de trabajar.

GÉMINIS. Puede haber una opción interesante con una actividad independiente, que podría darte más ingresos. En lo referente al amor, harás my feliz a tu pareja con esa sorpresa que piensas darle. O, cierta persona tiene muchas esperanzas de acercarse a ti en una fiesta.

CÁNCER. Sentirás que el mundo te sonríe y que las personas que están a tu lado están bien. Hoy es un día para consentirte así que no dejes de hacerlo, invierte en algo lindo para ti. Debes mantenerte ocupado para evitar sentirte mal nuevamente.

LEO. La situación astral contribuye a infundirte un gran entusiasmo, que te llevará a trabajar casi sin descanso. En materia amorosa, vivirás momentos muy gratos y placenteros con la persona que amas. Si no tienes a nadie a tu lado, podrías concertar una primera cita con alguien.



VIRGO. Concéntrate en pocas cosas hoy. Tu mente necesita relajarse y evadir la confusión. Cuidado con esa persona que te está seduciendo. Las reuniones serán un disparador de contactos para tu nuevo negocio. Escucha los consejos. Tu vitalidad aumentará.



LIBRA. No dejes que un pequeño error te haga perder confianza en ti mismo. Mirar lo que hacen los demás como una manera de inspirarte a mejorar siempre es una actitud correcta y positiva. Nunca dejamos de aprender, es un consejo que debes poner en práctica hoy.

ESCORPIO. Hay oportunidades que se presentan solamente una vez y no admiten dudas ni vacilaciones. No cedas a la tentación de hacer cierta compra demasiado costosa. Alguien podría expresarte su deseo de estar contigo. Tu salud es buena.

SAGITARIO. Marca tus límites, ya que la persona que te ama pretenderá mantenerte sujeto a su lado. Comienza a relacionarte y haz contacto con gente que te apoye en tus proyectos. No te excedas en las comidas, y adopta un hábito más saludable.

CAPRICORNIO. Debes soportar el carácter y el modo de ser de las personas que trabajan contigo, no te enfades con facilidad con lo que en verdad no entiendes, no son tu familia y probablemente no son tus amigos tampoco, mantén una relación cordial.

ACUARIO. Posiblemente se avecinen éxitos en el plano económico, siempre y cuando procedas de manera efectiva en los negocios o las finanzas. En lo referente al amor, las pequeñas disputas quedarán de lado cuando entiendas lo mucho que te ama tu pareja.

PISCIS. La vida te facilitará una nueva oportunidad para cambiar el camino. No renuncies a los sueños. Seducirás al sexo opuesto con sólo proponértelo. Podrían surgir inconvenientes, evite hacer negocios. Aprenda a cuidarse usted solo, así podrá enfrentar cualquier desafío.