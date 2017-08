Compartir Tweet



ARIES. Recurre a tu instinto para salir de una situación afectiva que se complica y cuándo permanecer. Concéntrate en reuniones o viajes de tu ambiente profesional. Mejor organización implica más oportunidades de éxito. Un poco de tranquilidad no te vendría mal.





TAURO. En este ciclo lunar es posible que tomes decisiones, serán trascendentes en tu vida. Se reflejará en ti las ganas de superar inconvenientes que resultan intolerables. Cuando la Luna transita por Piscis debes cuidar tus palabras o cualquier impulso, puedes estar sensible.

GÉMINIS. Cualquiera sea el caso que vivas hoy, debe saber que la vida tiene muchas vueltas y que buenas cosas están esperando por ti, por lo que, lo de hoy solo será un traspié a superar. Tal vez se cae un proyecto, pero siempre pueden comenzar de nuevo, y además fortalecidos.

CÁNCER. Tendrás una sensación de pérdida al interrumpir una relación afectiva. Libérate de las presiones y permítete sentir sin culpas. Se acercan momentos de decisión en las determinaciones, lo que te será difícil debido a tu carácter apacible.

LEO. Prudencia, esto puede llevarte a contraer compromisos y responsabilidades que no necesitas en tu vida. Desarrollarás potencial no imaginado en tu trabajo, pronto disfrutarás tus logros, no te desesperes. Tu mente lógica te llevará por el sendero correcto.

VIRGO. Pertenecen al signo más claro y elocuente. Mercurio otorga a todos los nacidos bajo este signo inteligencia extraordinaria, su cerebro es valioso. Aprovechen las Lunas Crecientes, la imaginación creativa siempre será espectacular. Eviten discusiones innecesarias.



LIBRA. Iniciarás una relación, estarás complaciente y compartirás muchas cosas. Vivirás encuentros románticos e inolvidables. Estarás falto de concentración debido a sentimientos encontrados. Ten cuidado con las cosas que firmas. Pon mucha atención a lo que te dicen tus amigos.

ESCORPIO. Las personas regidas por Escorpio son extremadamente atractivas. Es fácil adivinar que pertenecen a este grupo con sólo ver sus sonrisas y su forma de desplazarse por la vida. Son altruistas y con gran sentido común, pies firmes sobre la tierra.

SAGITARIO. Hoy buscarás estabilidad emocional. Por alguna razón estarás sensible, te sugiero no tomar decisiones importantes, espera que pase este tránsito lunar. Alterará tu tranquilidad no controlar gastos, algunos son innecesarios. Obtendrás logros en el trabajo.

CAPRICORNIO. Tus finanzas recibirán un enérgico impulso, pero es importante que recuerdes cumplir con todos los compromisos adquiridos. Algunos miembros de la familia tienen opiniones que para ti son duras de aceptar. Debes ser tolerante para evitar problemas con esa gente.

ACUARIO. En cuanto a los consejos, sólo acepta los que provienen de personas que te aman. Para ellos, todo tu cariño y dulzura en agradecimiento. Tu economía crece con buen ritmo. Recuerda que necesitas la aventura, disfruta plenamente de la vida. Llegan nuevos retos.

PISCIS. Acontecimientos inesperados te pueden desequilibrar, será momentáneo, pero te dejará lecciones que en el futuro serán de utilidad, nunca olvides. Contagiarás de tu energía apasionada y verdadero amor por la vida. Por nada cambia tu verdadera esencia.