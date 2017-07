Compartir Tweet



ARIES. Posees una naturaleza amigable e inocente y a veces das demasiado de tu tiempo y energía a los demás. En este momento, necesitarás priorizar las tareas que tienes sobre tus hombros. Si mantienes honestidad, tus compañeros podrían compartir más responsabilidades.





TAURO. Trata de seguir haciendo ejercicio y tu dieta de alimentación sana recuerda que tu signo es el más guapo del zodiaco. Un amigo te pedirá un consejo de divorcio, ya no seas tan codo contigo mismo así consiéntete y sal a pasear más. Tus números de la suerte son 09 y 13.

GÉMINIS. Definitivamente está comenzando a notarse el desgaste de tu estresante existencia. Piensa en un buen masaje. Tómate esta noche para cenar tranquilamente con ese alguien especial. Ella se sorprenderá al verte tan relajado.

CÁNCER. Tienes una imagen de profesional trabajador, y las personas siempre confían en tu eficiencia y dedicación. Aunque en estos momentos ansias menos carga. Quizás has asumido más trabajo de los que realmente puedes manejar. No es tu culpa.

LEO. Ten cuidado con el exceso de alcohol o comida en estas fiestas de fin de semana, así trata de cuidar tu salud, te llega la invitación a salir de viaje. Recuerda que tu signo es uno de los más infieles, porque lo domina lo sexual así trata de madurar. Números de la suerte son 31, 20.

VIRGO. Conocerás a alguien fascinante en un viaje. No dejes que el orgullo o el decoro se interpongan para entablar una conversación con alguien. El tiempo pasará, debes saberlo, y siempre está la posibilidad de que puedan convertirse en grandes amigos. Relájate.



LIBRA. El alineamiento astral de hoy te pondrá más afluente que de costumbre. Tu timidez será fácilmente superada, y te encontrarás charlando con compañeros de trabajo o amigos. Tu sentido del humor será fuerte y tu talento natural estará acentuado.

ESCORPIO. A veces te cansas de tu vida en pareja o sientes que te faltó tiempo, trata de hacer lo que tienes en mente y administrar tus ideas y verás que muy pronto serán cumplidas. No dudes que esa buena noticia que estés esperando te va llegar.

SAGITARIO. No hay necesidad de aceptar el estatus quo, especialmente desde que tienes el poder para cambiarlo. Por bastante que hayas esperado que otros se hagan cargo, hoy es el día para que des un paso hacia delante e implementes algunos cambios necesarios.

CAPRICORNIO. Con esta energía celestial, decidirás que es tiempo de asumir el centro de la atención. Intenta actuar de manera racional y clara, y no dejes que tus emociones lleguen a los extremos. Recibirás lo que deseas si manejas la energía cuidadosamente.

ACUARIO. Aprovechar el día para todo lo que tienes en mente. Ten cuidado con los chismes con ex parejas, trata de no acabar peleado con nadie. Te busca un amigo del signo de libra para pedirte dinero prestado. Tus números de la suerte son 32 y 10.

PISCIS. Debido a circunstancias fuera de tu control, una tarea a la que has dedicado bastante tiempo podría quedar paralizada hoy. Tu frustración será considerable, ya que no puedes hacer nada para agilizar la situación. No te preocupes, las cosas volverán a tu normalidad.