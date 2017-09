Compartir Tweet



ARIES. Hoy la generosidad te brotará por los poros. Ten cuidado con la gente a la que ayudas porque algunos quieren aprovecharse de ti. La honestidad es una virtud que no abunda, ni siquiera en ti. Ten cuidado en qué te involucras y a quienes te alías. Sabrás algo que cambiará tu vida.





TAURO. Día para aprender una valiosa lección de vida que te llegará a manos de una persona que respetas mucho. Si tienes hijos, es importante que les enseñes correctas formas de comunicarse. Un familiar de edad madura tendrá un momento delicado de salud.

GÉMINIS. Experimentarás ansiedad y nerviosismo durante toda la primara parte de la jornada. Ciertas ideas rondaran tu mente. El rencor y la venganza no tienen lugar en un ambiente que debe ser de amor y respeto. Busca cambiar estos aspectos. Sé lo más precavido posible.

CÁNCER. Estás dejando de moverte en la vida, te estás quedando frente a los problemas sin hacer nada, debes asegurarte de tener la capacidad de hacer algo por lo que te aqueja. No dejes de responder mensajes que te envía alguien que está muy pendiente de tu vida.

LEO. Si se te ha estado dificultando tener éxito en el campo de la escritura, el habla o la edición, tienes la oportunidad de un avance real hoy. Una gran suma de dinero o una gran oportunidad pueden llegarte y, sin duda, querrás aprovecharla. Aumentará tu estado de ánimo.

VIRGO. Tu cambiante estado de ánimo hace que los demás no sepan cómo tratarte. Demuéstrales que no eres una mala persona. Es el momento de invertir algún dinero en la remodelación de tu casa. Pero evita gastar de más en cosas que no valen la pena.



LIBRA. Tienes la oportunidad de disfrutar grandes cambios en tu vida, serán muy positivos, pero ojo, no debes darte el lujo de experimentar y tantear terreno todo el tiempo, a veces necesitas tomar acciones claras y sin rodeos. Una persona te preguntará una verdad oculta.

ESCORPIO. Trastornos dentro de un grupo del cual eres parte, quizás profesionalmente, pueden hacer que modifiques ligeramente tus metas. Piensa en esto como una oportunidad para buscar nuevas esperanzas y sueños que no pudiste haber considerado antes.

SAGITARIO. Jornada complicada, en la que deberás dar lo mejor de ti para tomar las determinaciones correctas. Ten fe en ti. Deberás enfrentar ciertos falsos comentarios que han llegado a oídos de tu pareja. Desmitifícalos de inmediato. Sé más exigente contigo mismo.

CAPRICORNIO. En la familia existen algunas diferencias que pueden provocar un quiebre entre algunos de sus integrantes, si observas esta situación entonces debes intentar darle solución a la situación, si no puedes, entonces busca que las personas lleguen a entendimientos pacífico.

ACUARIO. Algunos traumas, fobias u obsesiones del pasado que te han estado limitando de alguna manera pueden salir de repente a la superficie hoy. Puedes obtener una mejor perspectiva analizando tus sueños. Al final del día estarás eufórica al superar algunos obstáculos.

PISCIS. Los cuerpos celestes favorecerán tu capacidad de tomar determinaciones durante la jornada de hoy. Aprovéchalos al máximo. Hoy caerás en cuenta que puedes tener total confianza en tu pareja. Esto te abrirá nuevos horizontes en lo emocional. Todo llega a su debido tiempo.