Compartir Tweet



WhatsApp





ARIES. No te opongas y deja que la intuición te guíe y detectarás si alguien intenta perjudicarte. En caso de que la persona que tanto te agrada se cruce en tu camino, no dudes decir lo que sientes. Cambia tu conducta en el manejo de la economía.





TAURO. Evitar cualquier tipo de desencuentro afectivo. Si puedes, deja las reuniones o las conversaciones profesionales para otro día, ya que te encuentras muy distraído. Estás pasando por un momento óptimo de salud, pero toma precauciones.

GÉMINIS. ¿Tienes planes de ir a una fiesta esta noche? No los canceles, podría surgir alguien que resulte ser un valioso contacto de negocios e incluso podría formar una sociedad contigo. A menos que estés demasiado cansado/a como para moverte, inténtalo o lo lamentarás.

CÁNCER. Transita con prudencia y todo se acomodará. Procura no desesperarse si hoy sientes que las obligaciones te superan. Acércate a esa persona que tanto te atrae y declárale tus sentimientos. Gracias a tu talento pronto recibirás un reconocimiento laboral.

LEO. Alguien espera una señal tuya demostrando afecto. No expresas lo que sientes por temor a ser rechazado. Toma la iniciativa. Tienes tendencia a buscar seguridad y eso puede entorpecer algunos proyectos. Para ganar debes arriesgar.

VIRGO. Podría tratarse de una nueva computadora o un sistema de entretenimiento último modelo. Tú y los demás miembros de tu familia podrían pasar gran parte del día tratando de aprender cómo usarlo, aunque podría parecer un tan difícil. Anímate.



LIBRA. Anímese a realizar nuevas tareas que le abrirán la mente a lo desconocido y podrá obtener como resultado experiencias positivas. Procure diferenciar entre un romance pasajero y un amor verdadero. De lo contrario, no resolverá su vida amorosa

ESCORPIO. Trata de sorprender gratamente a tu pareja y cede ante sus deseos, estos les servirá para darle un giro a la relación. Se acercan cambios favorables en tu ámbito laboral. Relaciónate todo lo que puedas con tus superiores. Aleja los pensamientos negativos.

SAGITARIO. Una actividad de grupo interesante, quizás una con algunos de tus amigos, podría tener lugar hoy. Tu mente puede ir a miles de kilómetros por hora Las ideas se intercambiarán, habrá conversaciones estimulantes y podrías conocer nuevas personas interesantes.

CAPRICORNIO. Esta mañana despertarás de la mejor manera, ya que te sentirás seguro y alcanzarás los objetivos propuestos. Disfruta de manera sencilla y plena, ya que la relación de pareja funcionará bastante bien al contar con la presencia lunar.

ACUARIO. Ten cuidado con lo que dices a tu pareja. Las cosas no siempre resultan como quieres, mejor mide tus palabras. Trata de no realizar demasiados gastos ya que se aproximan tiempos no muy buenos con respecto a la situación laboral. Socializa con tu ambiente laboral.

PISCIS. El estudio de las ciencias ocultas, ya sean históricas o experimentos prácticos, debería probar hoy ser fascinante y esclarecedor para ti. La astrología, la alquimia o la herboristería son campos interesantes y tu mente debe estar especialmente adaptada a tales.