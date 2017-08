Compartir Tweet



WhatsApp





ARIES. Una persona que ves muy poco se acercará a pedirte un consejo debido a tu trabajo, toma su solicitud y ayúdale de la mejor manera posible. Te pedirán realizar una donación para caridad, no te niegues a ello, te sentirás bien al hacerlo. Haz dieta o realizar ejercicio, sin falta.





TAURO. Si tienes una cita, tal vez se produzcan algunos retrasos. Puede que tengas muchas tareas que hacer. No te molestes tanto por las demoras que estés de mal humor cuando se reúnan. ¡Esto no te ayudará en absoluto! Simplemente aguanta y tendrás una gran noche.

GÉMINIS. Seguramente necesitarás ser más amistoso con la gente que te rodea. Si es necesario da una mano. Adquiere eso que tanto anhelas hace tiempo. Las finanzas te permitirán tentarse. No te dejes vencer y saca fuerzas porque el desgano tocará hoy tu puerta.

CÁNCER. Te verás en la obligación de tomar una decisión muy importante hoy, no sigas posponiéndolo. En el trabajo deberás responder por un error que cometiste. Tienes un conflicto con alguien, no es momento de arreglarlo hoy, espera a que sea un el día adecuado para ello.

LEO. Hoy es posible que te sientas un poco triste y muy probablemente vas a querer quedarte en casa. Tirarte delante de la televisión parece mucho más tentador que salir a socializar. No te dejes convencer de algo que no tienes ganas de hacer.

VIRGO. Modera tu carácter y encara la vida desde otro punto de vista, sin ser tan agresivo. Que las opiniones de terceros no influyan en tu familia. Genera un balance general de tus logros y expectativas, así empezarás con claridad ese nuevo proyecto.



LIBRA. Te verás envuelto en un conflicto entre un compañero de trabajo y un superior, puedes ser la clave para aclarar la situación, pero solo interviene si te piden tu opinión, actúa con sinceridad. La vida al aire libre te hará bien para despejar dudas, sobre todo en los estudios

ESCORPIO. No trates de hacer demasiado. A tus invitados no les importará si la habitación del fondo, que no utilizas, está sucia o no. Querrás tener energía suficiente para disfrutar de su compañía. Cuídate. Podría ser que te tentase tomar la escoba, y pasar por la casa

SAGITARIO. Su inmensa hospitalidad lo convierte en un gran anfitrión. No dude en agasajar a los que aprecia de la manera que desee. Deje de descuidar tanto su economía dejándola en manos de otros. Te sentirás un tanto débil y confuso. Evita esfuerzos físicos y mentales.

CAPRICORNIO. Un amigo de la infancia está necesitado, no dejes de darle una mano si puedes, será bueno para ti. Una carta que ha tardado en llegar podría ser una agradable sorpresa para ti el día de hoy, será un recuerdo que guardarás por siempre.

ACUARIO. Si te has involucrado en un proyecto creativo, puede parecer que la imaginación te ha abandonado. Es posible que te rompas la cabeza tratando de pensar en nuevas ideas pero no eres capaz de sacar ninguna. Mañana estarás de vuelta a la normalidad.

PISCIS. Momento para que aumentes tus esfuerzos y concretes los objetivos. Evita distraerse en discusiones inútiles. No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza. Conserve la armonía con tu pareja. Tendrás todas las posibilidades para cancelar deudas viejas.