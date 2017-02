ARIES. Podrá sentirse sobrepasado de cariño, ya que quienes te aprecian te demostrarán su afecto. Con la Luna tendrás un período favorable en el amor. Dialoga con los compañeros laborales, y todo resultará mejor. Inicia una dieta desintoxicante.





TAURO. Si te concentras solo en la persona amada, no descubrirás nuevas cosas y nuevos aspectos de tu persona. No es bueno que te quedes todo el día contemplando el pasado o recordando a una persona que ya no está, el futuro será bueno mientras lo desees.

GÉMINIS. La combinación de las influencias planetarias de hoy puede reforzar tu naturaleza a veces agresiva y también aumentar tu habilidad para pensar. Realiza una lista de las cosas que consideras más importantes y comienza a cumplir con tus tareas.

CÁNCER. Deberá tomar una actitud positiva frente aquellas obligaciones que no puede dejar de asumir diariamente. Siempre que tome una decisión, incluya a su pareja. Un familiar cercano le propondrá intentar algún nuevo proyecto en común que los beneficiará.

LEO. Excelente momento para sentirte con mucho orgullo por tus logros y por las cosas que estás consiguiendo, debes sentirte feliz por ello. Cuando una relación esté en problemas es importante tomar acciones de inmediato y no dejar pasar el tiempo.



VIRGO. Buen momento para pensar seriamente en los problemas que tienes. Estos temas tienden a invocar respuestas emocionales ligadas con el pasado más que con la situación actual y, serás capaz de pensar en ello sin tener desbordes emocionales. Conecta los puntos.



LIBRA. Momento de crisis personal, ya que querrás romper con viejas estructuras de tu vida que te impiden sentirte libre. Deja de dramatizar y elabora una buena estrategia. Constancia y paciencia para obtener el reconocimiento de los demás. Piensa en positivo.

ESCORPIO. La salud está en un punto alto. Si quieres demasiado un trabajo, este es el momento para aplicar y ver los buenos resultados que tendrás, no dejes de atreverte. Debes reflexionar sobre una situación en particular que te ha estado quitando el sueño.

SAGITARIO. Puedes tener ciertos amigos que harán grandes cosas por la sociedad. Son personas dotadas, sin embargo, tienen miedo de demostrarlo. A menos que estos amigos ¡en realidad seas tú! No permitas que tu timidez haga que te escondas detrás de excusas tontas.

CAPRICORNIO. Tienes extraordinaria capacidad física y mental. Te distingues de los demás por tu entrega y dedicación. Tu energía vital refuerza tu encanto en este período. Buen momento para los negocios, ya que eres el aliado más confiable. Aprovecha las oportunidades.

ACUARIO. Una vida profesional estancada puede traerte dificultades, pero si esto es algo que te está pasando hoy, ve lo positivo que puedes sacar; las ideas comenzarán a fluir de tu mente. Etapa de cambios, necesitas conseguir nuevas habilidades para enfrentar las tareas del día.

PISCIS. ¿Has estado tratando de distanciarte del vecindario y de la atmósfera social en la que creciste? Hoy, la configuración planetaria te hará pensar en lo que puedes devolverle a la sociedad. Algunas de tus ideas pueden parecer utopías, pero pueden, ser útiles para ti y para otros.