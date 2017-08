Compartir Tweet



ARIES. Los sueños y la meditación podrían dar lugar a nuevos puntos de vista sobre la mejor manera de manejar tus finanzas y hacer que tengas más dinero. No importa cómo de extravagante pueda parecer una idea, piensa en ella con cuidado antes de tomar una decisión.





TAURO. Buen momento laboral. Debes soltar el pasado y las cosas que pueden afectarte nuevamente. No dejes de pensar en la belleza de la vida y todo lo que te ha enseñado hasta este momento, tienes una oportunidad de llevar a cabo una tarea importante.

GÉMINIS. Momento de miradas penetrantes, actitudes osadas, celos y reconciliaciones muy apasionadas. Fantasías a la orden del día. La búsqueda de nuevas oportunidades en nuevos mercados será de gran ayuda para actualizarte y estabilizarte.

CÁNCER. La información que recibas de los demás y de tu propio corazón podría obligarte a participar en algunos proyectos ambiciosos. Pueden estar relacionados con el trabajo, tener que ver con un grupo o ser personales. Nuevas oportunidades para el progreso.

LEO. Una voz en tu cabeza comenzará a hacerte pensar que no estás haciendo las cosas bien en tu trabajo, pero puede ser solo el miedo a perder tu puesto y fracasar, no hagas caso a los temores y comienza a darte cuenta de lo mucho que has logrado.

VIRGO. No todas las personas responden igual al amor. No esperes lo que tú deseas, intenta aceptar lo que el otro es capaz de darte. Aunque todo esté estancado y te niegues a ver lo evidente y a hacer algunos cambios, estos ocurrirán de cualquier manera. Actúa con diplomacia.



LIBRA. ¿Has estado buscando diversificar tu actividad en una nueva dirección? Si es así, este podría ser el día que recibas una pista. O es posible que recibas una información inesperada que indique posibles nuevas fuentes de ingreso que podrías perseguir por tu cuenta.

ESCORPIO. Recuerdos del pasado podrían afectarte, por lo que es recomendable que comiences a tener más atención en tu presente y en las cosas nuevas que están apareciendo, no siempre todo tiempo pasado fue mejor y eso lo podrás notar el día de hoy.

SAGITARIO. Nadie espera que estés disponible todo el tiempo, no te presiones. Y si lo hacen, deberás hacérselos saber. Puede ser que no estés de acuerdo con algunas decisiones tomadas. Elige bien tus palabras. A pesar que no te des por enterado tus nervios están muy tensos.

CAPRICORNIO. Nueva información podría llegarte de todas partes hoy. Los libros, revistas, televisión, Internet y las conversaciones con amigos probablemente te aporten emocionantes conocimientos que refuercen algunas de tus propias convicciones. Anota tus pensamientos.

ACUARIO. Necesitas de manera urgente volver a organizar tu escritorio de trabajo o el lugar donde te desempeñes, estás perdiendo orden, lo que te lleva a cometer errores que antiguamente no eran habituales en ti. Tu casa necesita mejoras, prefiere siempre hacer cosas por tu hogar.

PISCIS. Contarás con magnetismo que te permitirá atraer personas que te harán muy feliz. Puede pasar cualquier cosa, menos aburrirte. Actualízate, adquiere equipos, busca oportunidades de negocios y nuevos mercados, serán de gran ayuda para estabilizarte.