Compartir Tweet



WhatsApp





ARIES. Tendrás dificultades para pensar de manera lógica y racional. Por lo que te sentirás molesto y manifestarás inseguridad. Un miembro viejo de la familia está en problemas. No te dejes arrastrar por las fantasías de alguien cercano con personalidad fuerte.





TAURO. Mantén la calma y actúa con paciencia, la crítica de los demás será una forma de aislarte. Cuidado. Tu rutina laboral resultará muy difícil de cumplir porque tendrás la mente en otro lado debido a preocupaciones personales. Aprende a ser más paciente.

GÉMINIS. Te estás comportando como una persona que tiene todo bajo control y probablemente así es. Debes poner más ojo a tus hijos, si es que los tienes claro está, ya que será una jornada para enseñar respeto. Tu pareja puede estar pasando por un momento difícil.

CÁNCER. Tu corazón estará en total desacuerdo con tu mente hoy. Tu irresponsabilidad e inmadurez te causarán serios percances en tu trabajo. Precaución. No siempre podrás alcanzar tus metas en el tiempo y forma que deseas. Existen ciertos factores de la vida fuera de tu control.

LEO. Tienes altas probabilidades de encausar las cuestiones económicas y llegar a conformar un interesante equilibrio financiero. Evita los chismes y habladurías. No fomentes lo que tanto desprecias y sé más reservado en tus comentarios para con los demás.

VIRGO. No confíes de buenas a primeras en extraños ni entables conversación con personas en la calle. Tendrás una jornada difícil, existen dudas y comentarios externos que pueden estar afectando tu relación. Posible tensiones en las piernas, trata de realizar ejercicios.



LIBRA. Te verás con mucha necesidad de afecto hoy y buscarás la compañía de amigos cercanos. Te verás predispuesto a satisfacer cada necesidad de cariño que tu pareja te muestre. Te darás cuenta lo afortunado que eres. Busca dejar las preocupaciones de lado

ESCORPIO. No tendrás mucho margen para hacer realidad un dulce momento. Es posible que añores un tiempo de mayor libertad y pasión. Te verás con energías renovadas e iniciarás con éxito múltiples proyectos. Tendrás una claridad mental envidiable

SAGITARIO. A veces la realidad puede ser compleja de aceptar para algunos, no dejes que esto te suceda a ti. Es momento de asumir ciertas cosas que te has demorado en hacerlo debido al temor o a que puedas ser rechazado por ello. Comienza a mirar a tu alrededor.

CAPRICORNIO. Tus costumbres completamente inmaduras dificultarán la construcción de una vida organizada y estable. No transportes los errores de parejas anteriores a la actual. Se concretará un proyecto que agregará una entrada más de dinero a tu economía.

ACUARIO. Momentos muy felices en pareja. Apertura en tu carrera laboral y profesional, es probable que surjan nuevas ideas que podrás aprovechar. Da el salto. No te permitas ser distraído o disuadido. Te has comprometido a una meta particular y ahora debes apegarte.

PISCIS. Si sientes que no es tiempo para el amor y aún no estás listo para hacerle frente a una relación nueva de pareja, no te preocupes si nadie se ha fijado en ti ahora o si has recibido una negativa, pronto llegará alguien que te dará seguridad.