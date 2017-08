Compartir Tweet



ARIES. Podrías perderte formas nuevas de cómo hacer las cosas, muchas veces debemos tomar como ejemplo el trabajo que realizan otras personas, toma este consejo y ponlo en práctica hoy, podrías tener muy buenos resultados en el futuro.





TAURO. Día complicado en lo sentimental. Esto indefectiblemente afectará tu concentración en el ámbito laboral. Ve con cuidado. Día de alegrías en lo emocional. Todo irá sobre ruedas en el hogar y pasarás gratos momentos junto a tu pareja.

GÉMINIS. Día de estar con mucho trabajo atrasado, recuerda que tu signo siempre tiene prisa por terminar a tiempo todas sus obligaciones; pero trata de hacerlo bien y no cometer errores. Te buscará alguien del pasado para volver. Tu signo deja huella en amores del pasado.

CÁNCER.Tendrás una jornada divertida y un tanto extraña, es probable que alguien te haga una propuesta de tono romántico, si estás sin compromiso, entonces toma esta opción, será un momento agradable. Un examen difícil, necesitas estudiar más.

LEO. Día de crecimientos emocionales e inicio de proyectos laborales. Estarás con toda tu atención puesta en esto, pero no descuides tu salud. Te sentirás seducido por la idea de formalizar tu pareja. Te descubres desbordado por el amor y la alegría que ella induce en ti.

VIRGO. Día de empezar de nuevo en todos los sentidos, preparas unos cambios en tu persona y en tu área de trabajo que te va a funcionar bien, así que a renovarse en este día. Te busca el dueño o director de la empresa para darte otro puesto en tu área.



LIBRA. Estás en un momento laboral excelente, su relación con los que lo rodean marcha muy bien en este aspecto, por lo que si trabajas en equipo o tienes que realizar una tarea en un grupo, estás en un momento especial para ello, puedes aprender mucho.

ESCORPIO. Tendencia a excederte en tus palabras experimentarás durante la jornada de hoy. No permitas que esto te ponga en problemas. Evita choques. Jornada más que adecuada para todo tipo de aprendizaje, capacitación o mejoramiento de tus habilidades en tu área de trabajo

SAGITARIO. Viernes mágico, recuerda que tu número de la suerte es el 18 y en este día tendrás la oportunidad de crecer más profesionalmente. Ten cuidado con problemas de economía, no compres lo que no vas a necesitar, enséñate a ser más ahorrativo.

CAPRICORNIO. No es momento para experimentar si estás en un buen lugar de trabajo debes mantenerte ahí un tiempo más, no quieras probar cosas nuevas ahora mismo, ya que diversas situaciones en tu vida no lo permitirán. Una persona querida necesita tu atención.

ACUARIO. Deberás reducir al mínimo los tiempos muertos si pretendes realizar aquellas actividades que mejoren tus conocimientos. Las arduas jornadas laborales recientes comenzarán a hacer cada vez más evidente tu cansancio y afectando tu rendimiento.

PISCIS. Fin de semana para arreglar asuntos familiares. Recuerda que tu signo siempre va a tratar de estar en paz en su vida personal y ayudar a su familia en cualquier problema que tenga. Te llegará la invitación de salir de viaje en el mes de octubre, acéptalo.