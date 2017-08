Compartir Tweet



ARIES. Es importante que te concentres en todo lo que hagas y así evitarás accidentes lamentables futuros. Mucho cuidado con lo que firmas este día. Revisa las actividades relacionadas con la correspondencia, intercambio de información, viajes cortos y nuevos contratos.





TAURO. Lo más probable es que haya una persona en el mundo que quiera estar más cerca de ti. El conflicto podrá surgir esta noche si no te abres y dejas que esta persona se acerque un poco más. Esta persona quiere compartir más intimidad contigo.

GÉMINIS. Por fin estás consiguiendo que esa persona a la que amas se fije en ti. Procura tener algo más de control sobre tus gastos porque podrías verte algo agobiado. Desde hoy, cuida más tu bolsillo. No hay nada peor que ser juez implacable de uno mismo.

CÁNCER. Si declaraste tu amor a una persona que ahora está lejos no te desanimes ni desalientes porque esto es parte del proceso curativo de tu vida sentimental y dentro de poco tiempo estarás más seguro si de veras la amabas, o era ilusión.

LEO. Tus opiniones pueden ser fuertes hoy y te puedes sentir en la cima del mundo. Recuerda, sin embargo, que hay otras personas que comparten el mundo contigo, así que no las desprecies. Expresar tus pensamientos no debería ser ningún problema.

VIRGO. Te estás acercando más a tus metas profesionales. Tendrás que plantearte nuevos objetivos si no quieres perder la motivación. Nada mejor que iniciar esta etapa con una meditación o ejercicio de yoga. Actúa con cuidado para evitar equivocaciones.



LIBRA. Confía más en tu intuición y guíate por lo que sientas. Estás en tu etapa de las realizaciones sentimentales y en cuanto a ese amor que no termina de llegar a tu vida no te desalientes, ocurrirá en el momento preciso. Una buena caminata te ayudará a distraerte.

ESCORPIO. Sal de tu caparazón y trata de no ser tan distante. No vas a encontrar el camino exacto que deseas hasta que explores las diferentes opciones. La buena noticia es que debes estar sintiéndote muy fuerte emocionalmente, lo que te da confianza

SAGITARIO. La relación avanza a paso firme. Tendrás que ponerte a tono con los tiempos y competir con gente que tiene más recursos y experiencia. Sé astuto. Es momento de que te actualices en todo lo que se refiera a informática, Internet y nuevas tecnologías.

CAPRICORNIO. Atiende la garganta y el cuello que ahora, junto a la frente, son los puntos más sensibles durante este ciclo. Si padeces de problemas asociados con la tiroides y con las glándulas linfáticas debes seguir al pie de la letra lo indicado. Activa tu energía.

ACUARIO. No permitas que los pequeños comentarios irreflexivos de otra persona arruinen tu día. La gente puede ser un poco tacaña con todo, desde el dinero a las emociones y el tiempo con sus seres queridos. Cuanto más le digas a alguien que se equivoca, más rechazará tu consejo.

PISCIS. Modera las actitudes para que no te causen problemas de pareja. La mayor parte del tiempo estarás con preocupaciones. Vivirás una situación crítica y parecerá que nada prospera. Calma, que las cosas no avancen no significa que fracasen.