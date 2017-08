Compartir Tweet



ARIES. No dejes de lado las relaciones personales bajo ninguna circunstancia; te pueden abrir un sin número de puertas. Recuérdate esto constantemente y procura tomar cada oportunidad que se te presente hoy. No todos los momentos son de alegría y felicidad absoluta. Acéptalo.





TAURO. Las relaciones amorosas adquieren un aura de cuento de hadas, y hoy debería ser un día maravilloso para tener una velada íntima con una pareja romántica. Te podrías sentir tan en sintonía con tal que digan las mismas palabras a la vez.

GÉMINIS. Es momento de tomar decisiones serias sobre tu futuro laboral, por lo que si estás estudiando, deberás tener la capacidad de decidir algo importante. Exigencias nuevas en tu trabajo por lo que intenta no atrasar tus deberes ni postergarlos más.

CÁNCER. Deberás hacer caso omiso de tus instintos si quieres tener una vida más plena y satisfactoria. Mentalízate en positivo. No fuerces sentimientos en tu pareja, debes dejar que estos fluyan solos y sigan su curso natural. Date un poco de tiempo.

LEO. El estudio de la religión y los asuntos espirituales podría ser de particular interés para ti hoy. Es probable que hables de tus conocimientos y creencias sobre estos asuntos con un amigo cercano, lo que podría resultar bastante esclarecedor para los dos.

VIRGO. No dejes que otras personas te culpen por cosas que no están sobre tu control. Un familiar intentará dejarte a ti como la persona responsable de una desunión dentro del grupo, intenta explicar que tú no tienes algo con ver con esta situación y llama a la cordura a todos.



LIBRA. La jornada de hoy no tendrá desperdicio. Procura aprovecharla al máximo. Obtendrás grandes satisfacciones. El verdadero amor no reconoce fronteras. No te dejes llevar por la despreocupación y el desgano. Tus banalidades te costarán caras.

ESCORPIO. Hoy, puede que te encuentres recibiendo extraños mensajes telepáticos de una amistad que vive a cierta distancia de ti. Tu nivel de intuición es muy alto, así que prepárate para algunos mensajes psíquicos inusualmente fuertes.

SAGITARIO. Debes confiar más en tus instintos, sobre todo en el trabajo. Tienes muy buen olfato para los negocios y las oportunidades de crecimiento, aprovecha esta virtud y comienza a explorar posibilidades de independizarte. Buenas noticias sobre este tema.

CAPRICORNIO. Serás de gran ayuda para un amigo que está atravesando por duros momentos. Tus palabras lograrán alegrarle el día. Se acercan noticias muy complicadas a nivel profesional. Mantente listo a todo momento y no bajes la guardia. Deja tu pasado detrás y vive el presente.

ACUARIO. Prefieres acercarte a los acontecimientos con una actitud práctica y científica, pero hoy sientes mucha intuición y conciencia sobre otros mundos, por lo que podría ser difícil aferrarte a tu modo de pensar. Muchas cosas que no se pueden explicar mediante la lógica o la ciencia.

PISCIS. Reflexionar sobre lo que estás viviendo en este momento siempre viene bien, podrías estar pasando por una excelente etapa y ni siquiera te has dado el tiempo para ver y agradecer lo que te está ocurriendo. Acércate más a tu familia.