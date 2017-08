Compartir Tweet



ARIES. Mantén tu régimen diario, no te extralimites y no tendrás problemas de salud. Recuerda que la mesura y el control son elementos básicos, e imprescindibles, para poder disfrutar de una vida larga, saludable y muy feliz. Haz ajustes y cambios en tu horario de trabajo.





TAURO. Te llegará un dinero que no esperabas. Recibirás una llamada que te dará mucho gusto. Un familiar te propondrá un negocio, acéptalo, te va ir de lo mejor. Entrarás al gimnasio o decidirás empezar una rutina de ejercicio que le hará mucho bien a tu cuerpo.

GÉMINIS. Estás comenzando a pasar por una etapa de cambios en tu vida. Algunas partes están terminando, es muy probable que te estés enfrentando a una separación o al término de un trabajo que te tuvo mucho tiempo estable en tu economía.

CÁNCER. Si te lamentas de no tener tiempo para tus ejercicios revisa tu agenda y verás cómo puedes disponer efectivamente del mismo aunque sea treinta minutos para hacer algo que sea beneficioso para tu cuerpo. La vida es movimiento y tu salud exige actividad.

LEO. Terminarás de estudiar y pensarás en hacer una maestría o tomar un curso de idiomas. Recuerda que siempre debes tener en orden toda tu papelería. Te buscará un amor del pasado, tú regresa, eso te ayudará a estar más en paz en tu corazón.

VIRGO. No es momento para intentar buscar un nuevo trabajo o hacer cambios bruscos en las inversiones, necesitas mantener las cosas así por un tiempo, lo que significa que no debes hacer gastos ni compras apresuradas, medítalo bien antes.



LIBRA. Atiende bien tu trabajo actual. No es el momento adecuado para un cambio radical de empleo. Espera un poco, dentro de algunos días se te van a presentar ocasiones propicias en las que encontrarás oportunidades laborales mejores que las actuales.

ESCORPIO. Ya no esperes lo que no se va a dar, esa persona no es para ti, es mejor buscar en otra parte el amor que tanto necesitas. Debes aprender a analizar bien tu cuerpo y lo que pasa alrededor de ti, así que trata de cuidar más tu salud y alimentación.

SAGITARIO. Has tomado una decisión importante sobre tu trabajo hace muy poco tiempo, hoy podrías comenzar a tener un deseo de dar marcha atrás. Día difícil para el amor, ya que podrían aparecer algunas dudas o rumores de terceras personas.

CAPRICORNIO. Evita las discusiones con quienes están siempre provocándote con palabras hirientes o con comentarios de índole política o religiosa que no compartes. Ese tipo de temas no se deben llevar a los trabajos porque es anti ético y además causa problemas y malestar.

ACUARIO. Ya no busques a ese amor que no te valora, ya necesitas tener más dignidad y dejar a esa persona que no te quiere. Te pedirá dinero prestado un amigo. Comprarás un boleto de avión para el mes de setiembre.

PISCIS. Un dinero a tu favor aparecerá hoy, podría ser una deuda que será pagada, aumento salarial o un fallo judicial que te beneficiará. El trabajo se encuentra tranquilo y estable, tendrás una jornada sin contratiempos.