ARIES. Estás liberando las presiones que el pasado reciente ha ejercido sobre tus decisiones. Has ido aprendiendo de los errores y eso siempre es positivo. Tienes la oportunidad de enmendar las cosas, pero tampoco no esperes que te disculpen de buenas a primeras.





TAURO. Usarás las palabras como arma y terminarás lastimando los sentimientos de tu pareja. Busca en ti la entereza para disculparte. Todo irá sobre ruedas mientras que mantengas tu trabajo al día. No te permitas cejar en tus obligaciones. Se cauteloso con tus secretos y confidencias.

GÉMINIS. Hoy ten paciencia y no des un sí apresurado, ya que se te presentarán decisiones que no se deben tomar rápidamente. No pienses solo en lo que te interesa, sino también en lo que satisface a tu pareja. Procura almorzar, merendar y cenar como corresponde.

CÁNCER. Estás dejando de lado la vida espiritual, lo que no significa precisamente que debas adoptar un credo específico. La espiritualidad también puede ser interna y no necesariamente debe estar adosada a una religión. Será bueno para tu tranquilidad y para tu alma.

LEO. Recibirás un regalo de la vida. Es tu oportunidad de poner punto final a una asociación desfavorable. Sigue tu camino solo, siguiendo tus pálpitos. Necesitas trazarte una meta si deseas mantenerte motivado y salir adelante. Pon tus miras en algo extraordinario.

VIRGO. Aléjate de los problemas. Habla poco y sé lo más diplomático en todas las situaciones. Quita los miedos de tu corazón. Desarrolla un nuevo presupuesto para manejar tu economía, así no tendrás que arrepentirte a fin de mes. Noche ideal para pasar entre amigos.



LIBRA. Transitar el camino de la vida puede ser complicado a veces, pero no pienses en lo difícil que pueda ser. Estás en un excelente momento para tomar opciones que antes no creías posible. Recuerda que gran parte del camino lo trazamos nosotros mismos.

ESCORPIO. Para bien o para mal, te verás obligado a decir que sí. El criterio realista y bien aplicado permitirá ponerle punto final a algunas situaciones de deudas. Relajándote y dejándote llevar un poco, notarás cómo tus problemas se vuelven insignificantes.

SAGITARIO. Hoy deberás replantearte muchas cosas de tu vida personal. Deja que todo fluya por el camino que tiene que ser. Busca tu mejor sonrisa para enfrentar las provocaciones de tu enamorado. Evita hacer negocios con amigos ya que pueden surgir conflictos.

CAPRICORNIO. La confianza es algo que se gana con el tiempo y lo sabes. No te dejes engañar por personas que están recién ingresando a tu vida y pueden no venir con las mejores intenciones. En el trabajo es necesario un salto de fe para lograr llegar a la meta.

ACUARIO. La falta de comunicación en la pareja está haciendo estragos. Hoy sentirás el peso de los conflictos más que nunca. Aprenderás de mala manera que debes prestar más atención en las correcciones que tus superiores te hacen. Todos sufrimos contratiempos ocasionales.

PISCIS. Época para reconocer tus propios defectos y decidirte a trabajar en ellos para poder superarlos. Mantén el equilibrio emocional. Empieza una nueva etapa profesional, por lo activa ese proyecto postergado. Evita cuestionarse. Diviértete con tus amigos.