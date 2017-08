Compartir Tweet



ARIES. Haz de tu vida lo que siempre soñaste. No te dejes llevar por las metas inconclusas de los que te rodean y vive tu vida a tu manera. Se acercan momentos de mostrar decisión y firmeza en las determinaciones, lo que te será difícil debido a tu carácter apacible.





TAURO. Proponte una relación más relajada sino puede peligrar el amor. Evita que tu riqueza económica no dependa de nadie. No aceptes préstamos que no podrás pagar, mucho menos de son de amigos. Amigos y familia no te esperarán eternamente.

GÉMINIS. Importantes cambios están ocurriendo por lo que deberán comportarse a la altura de la situación y comenzar a aceptar las modificaciones que están ocurriendo a su alrededor. Hay gente a tu lado que no está feliz con estos cambios pero es algo bueno para ti.

CÁNCER. Vivirás una jornada que te tiene preparados grandes cambios para los que quizás no estés preparado. Mentalízate. No puedes dejarte llevar por los instintos a cada vez que debas tomar determinaciones importantes. Medita antes de actuar.

LEO. Buenas posibilidades en el terreno amoroso. Presta atención. Si estás esperando la respuesta de un nuevo trabajo deberás ser perseverante, no dejes que te hagan cambiar de opinión. Intenta buscar alguna actividad que te pueda distraer de los problemas.

VIRGO. Toma más conciencia de los sucesos que estás ocurriendo en la vida de la persona amada, ya que estás dejando de lado esa parte que es fundamental entre dos personas, el apoyo y el interés a la vida y las vivencias del otro. Buena jornada en tu trabajo o estudios.



LIBRA. Las reuniones familiares dan un sentido de seguridad y de confort que te hará bien. Sin embargo, llega algo que te sacude. Buen momento para iniciar tanto una relación sentimental como de amistad. En el círculo familiar, sin problemas.

ESCORPIO. Paulatinamente iras recobrando la confianza en tus determinaciones luego de una mala racha. Se paciente contigo mismo. No te excedas, tendrás tendencia a sufrir molestias digestivas. Es recomendable la visita al médico si te sientes mal.

SAGITARIO. Momentos lindos ocurrirán hoy con la persona amada, puede ser un buen espacio para pedir un compromiso más serio o renovar los votos de amor que se dieron hace tiempo. Si estás en etapa de estudios, tendrás una jornada muy provechosa.

CAPRICORNIO. Deberás tomar complicadas decisiones en lo que concierne a la pareja en la jornada de hoy. Busca en ti la aceptación. No dejes de lado lo seguro por explorar nuevos horizontes laborales. Utiliza el día de hoy para replantearte tus actitudes y acciones ante la vida.

ACUARIO. Pon todo de tu parte para no cometer los mismos errores del pasado. Atraviesas un período en el que el trabajo no marcha muy bien, pero se acerca una época de buena suerte para lo que emprendas. Tu salud se verá resentida por discusiones en el trabajo.

PISCIS. Quienes se encuentran en etapa madura de la vida pueden disfrutar de los logros de su trabajo y del esfuerzo que hicieron durante años, hoy es un día para salir y conocer, un viaje con otros puede ser una buena instancia. Estás muy bien evaluado en tu trabajo.