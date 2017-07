Compartir Tweet



WhatsApp





ARIES. Parecerá que los nuevos proyectos van despacio, cosa que te intranquilizará. No te inhibas y procura expresar tu vitalidad, te ayudará a descargar tensiones. Momento oportuno para practicar deportes que requieran energía. Tu situación laboral tenderá a ser satisfactoria.





TAURO. Nunca es buena la avaricia en la vida y tienes que poner en práctica este consejo. Debes siempre tener en cuenta que si el universo te ha entregado buenas cosas, tienes que devolver algo de lo que te ha dado. Comienza por hacer alguna pequeña donación.

GÉMINIS. Evita discutir con personas negativas y conflictivas, pesimistas y tristes que se pasan el tiempo buscando defectos en todo y en todos y lo único que consiguen es sacarte de tus casillas, aumentar tu nivel de estrés y provocarte dolores de cabeza.

CÁNCER. Se acercan días de 36 horas. Cada vez te convences más que te será imposible alcanzar tus fechas de entrega, pero si das todo vencerás. Estás preocupado por los conflictos con tu pareja. Tranquilízate y no discutas, busca dialogar y lograrás ser comprendido.

LEO. Estás tomando muy en serio todos los aspectos de tu vida. Debes dejar un espacio para volver a tus orígenes y a ese espíritu rebelde de juventud. Procura no estar atado a nadie ni a una familia. Necesitas volver a divertirte, a ver las películas que te gustan.

VIRGO. Si te confundes en algo que debes hacer en tu trabajo no te pases el día lamentándote. Subsánalo y aprende. No hay problema en esto, la dificultad estriba cuando no se reconoce. Posees las mejores cualidades para sacar adelante tus asuntos.



LIBRA. Te darás cuenta lo mal que has manejado tu relación y buscarás con desesperación enmendar tus errores. Ten cuidado en el trabajo. Es momento de fijar estándares de comportamiento. Si la relación no es seria, no pretendas fidelidad. No pidas más de lo que das.

ESCORPIO. Dejarse llevar por las buenas cosas que están sucediendo en tu vida es el mejor consejo hoy. Estás en una excelente etapa donde puedes hacer converger tu trabajo con la vida familiar y de pareja. Existen cosas en la vida que no están destinadas a resultar, no te preocupes.

SAGITARIO. Hay buenas influencias cósmicas en tu signo que te ayudarán mucho a encontrar soluciones a tus problemas de salud sin tener que gastar demasiado. Mientras más te organices y vivas sanamente mejor te sentirás. Huye de los alimentos refritos.

CAPRICORNIO. Entrarás en una etapa de crecimiento emocional, lo que te permitirá levantar barreras que separaban a tu pareja de ti. Insiste con el diálogo y fomenta la comunicación. Avanza con cautela en tus actividades. Revisa dos veces todo, que nada quede librado al azar.

ACUARIO. Vamos por la vida sintiéndonos pesados muchas veces, esto se debe a las cosas que vamos poniendo en nuestra mochila personal. Las cargas que acarreamos desde hace mucho tiempo deberían ir desapareciendo. Dale una vuelta a este pensamiento de hoy.

PISCIS. Llénate de paciencia y ve haciendo cada cosa a su tiempo para no agobiarte. Tú sabes y puedes hacerlo bien. Tiempo de previsión. Guarda una parte de tu dinero ahorrado y no lo inviertas todo en un negocio nuevo, dentro de poco te hará falta para realizar una buena compra.