ARIES. Dale a tu pareja el tiempo que necesita para tomar esa decisión tan importante para ambos. Sé más paciente. No siempre saldrás solo de los inconvenientes a nivel laboral. Pide ayuda. Mantén en mente que siempre resolverás las vicisitudes de la vida. Aprende a observar.





TAURO. Este momento requiere mayor atención; abre bien los ojos. A veces tendemos a fijar nuestra mirada en lo imposible, hay momentos para cada cosa. Aún no es tiempo de pedir un aumento de sueldo o de intentar cambiarte de trabajo, mejor permanece en el lugar donde estás.

GÉMINIS. Una promesa puede ser incumplida así que no te confíes demasiado en lo que te hayan dicho respecto al matrimonio. Tu felicidad depende más de tu actitud mental que de las circunstancias a tu alrededor. La vida no se debe malgastar discutiendo.

CÁNCER. Tu plan de ir subiendo por la vida con tu pareja está bien, pero vendrá ayuda de afuera y te hará pensar. Es posible que haya movimiento en tu trabajo, ascensos de nivel, también es posible que recibas alguna recompensa monetaria. Escucha música o mira películas.

LEO. Todo llega a su tiempo y debemos tener eso siempre presente en nuestra mente. Si apresuras el paso del tiempo o sientes que debes conseguir todo de inmediato terminarás perdiendo lo que te importa. El agua de lluvia hace crecer al árbol, pero esto toma tiempo.

VIRGO. Existe la posibilidad de afecciones en la garganta si te expones a la intemperie. Actualmente hay una onda económica favorable a tu alrededor que se manifiesta en forma de intuiciones e inclinaciones que si las sigues te acercarán al desenvolvimiento económico deseado.



LIBRA. Toma las cosas con calma y no dejes que te alcancen los problemas. El estrés tendrá un impacto negativo en tu pareja. Tienes que ser paciente. Controla tu carácter y concentra las energías en trabajar para forjarte un futuro mejor. Soñar es una buena costumbre.

ESCORPIO. La misión del día es descubrir que no estás solo y que siempre podrás recurrir a algún amigo, o persona de confianza para contar tus problemas. Quizás no encontrarás una solución inmediata, pero desahogarse ya es un paso importante. No te encierres en ti mismo.

SAGITARIO. No dejes tu empleo aunque no te guste del todo. Hoy puede ser el inicio de un plan en tu vida económica que dará frutos. Tu entusiasmo será la llave que abrirá las puertas que hasta ahora estaban cerradas. Si esperas dinero, buenas noticias.

CAPRICORNIO. Te sientes muy afectivo hoy, y querrás compartir este momento con quien amas. Posibilidad de arreglo con respecto a una situación con papeles. Sentirás que no te comprenden en tu lugar de trabajo. El interés y la curiosidad te mantienen más activo y entusiasta.

ACUARIO. Date la oportunidad de explorar y experimentar en la vida, no temas a los desconocidos ni seas siempre tan compuesto. Las responsabilidades son importantes y también lo es el pagar las cuentas, pero no todo debe ser trabajo y te encuentras con exceso del mismo.

PISCIS. Con una buena atención a los detalles clínicos superarás cualquier contratiempo. Si has estado preocupado por cierta cuestión de salud ahora recuperas el ritmo perdido. Te sentirás reconocido en tus labores. Toma más precauciones con el dinero.