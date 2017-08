Compartir Tweet



WhatsApp





ARIES. Contabiliza las asignaturas pendientes, las ganancias que debes obtener y lo que perdiste. La organización será la clave. Habrá un aumento de tu energía vital. Te favorecerá el despliegue de actividad física y recreativa, salidas al aire libre, deportes y juegos.





TAURO. Las discusiones con otros podrían resultar en nuevos planes y oportunidades para avanzar en cualquier nivel que desees: profesional, financiero o social. Recursos internos de los que quizás no eras consciente antes pueden salir a la luz.

GÉMINIS. Tendrás la oportunidad de corregir algunos errores de tu pasado en el día de hoy. Asegúrate de no dejarla pasar. Recientes acontecimientos han detonado una serie de situaciones negativas en la pareja. No dudes en dialogarlo con ella.

CÁNCER. En el amor habrá suficientes motivos para pasarla bien. Viajes, sorpresas, momentos de gran intimidad y pasión renovada. Te verás sumergido en demoras, errores e incompetencias fuera de tu control, que te sacarán completamente de las casillas.

LEO. La reciente realización de una o varias metas a largo plazo puede causar que hoy te tomes una pausa y consideres hacia lo que vas a apuntar en el futuro. Nuestra propia autoestima la que nos da el poder para mover montañas. En los próximos meses verás los avances.

VIRGO. Tus miedos e inseguridades están comenzando a afectar seriamente tu vida cotidiana. Es hora de intentar buscarles una solución. El amor llamará a tu puerta en las últimas horas de hoy. Aprovecha la oportunidad cuando se presente, no te arrepentirás.



LIBRA. Trata de no iniciar un romance que sabes que no te llevará a ningún lado porque te sientes en soledad. Hay que saber esperar. En el ámbito laboral, ten cuidado, tu pareces ser verdaderamente muy pretencioso y no te resultarán bien las cosas.

ESCORPIO. Hoy puedes girar tu atención hacia el descubrimiento de nuevas maneras de avanzar económicamente. Es probable que seas más consciente de lo habitual de tu poder interior. Leer sobre diversas posibilidades podría ser esclarecedor.

SAGITARIO. La aceptación abrirá muchas puertas a nivel sentimental para ti. Te permitirá alcanzar el amor que tanto ansías. Contarás con una extrema mala fortuna en todo lo que tenga que ver con inversiones a corto y mediano plazo. Date un momento para el descanso.

CAPRICORNIO. Si vas a iniciar una nueva relación, examina cuidadosamente todos los pro y los contra de tu posible pareja. Cuidado a quién le realices un préstamo, ya que podría volverse una muy mala opción a la hora de devolverlo. Cuidado con las comidas, controla el uso de la sal.

ACUARIO. Hoy podrías comenzar una nueva relación romántica o experimentar una nueva sensación de unidad y compromiso dentro de una ya existente. Los lazos poderosos pueden dar lugar a una gran fortaleza como pareja, pero también pueden atarte sin permite crecer.

PISCIS. Deberás aceptar el hecho que no eres sobrehumano, aprende a delinear tus limitaciones, procura conocerte a ti mismo. El dialogo debe convertirse en la única forma de resolver los problemas en la pareja. De esta forma tendrán un futuro asegurado.