ARIES. Evita las inversiones a largo plazo. Los asuntos de dinero manéjalos con precaución, ya que la suerte no te acompaña. Puedes conseguir espléndidos resultados aprovechando tu dinámica energía, siempre que des sentido práctico a las cosas que emprendes.





TAURO. Sentirás ganas de encontrarte con alguien que en otro momento de tu vida te dejó pensando. Evalúa tus deseos. Toma conciencia de tus gastos y tendrás una mejor administración de tus ingresos y salidas de dinero. Puedes dar algún buen consejo.

GÉMINIS. Una decisión importante con respecto al amor te está dando vueltas en la cabeza, si estás por separar los caminos con tu pareja medítalo, puedes arrepentirte. Una familia que conoces está pasando por un mal momento a causa de una posible estafa ayúdalos en lo posible.

CÁNCER. No podrás continuar con esta mentalidad mucho tiempo más. O cambias de trabajo o de forma de pensar. Existen situaciones en las que no podrás tener control absoluto. Mantente enfocado en tus metas. Aprende a valorar los consejos.

LEO. La pasión se diluye, todo está a punto de romperse pero algo hará renacer una apagada llama en tu interior. Recuerda que las sociedades involucran compartir tus bienes con otros. Sé muy cuidadoso con quiénes eliges hacerlo. Cuidado con tus percepciones.

VIRGO. Recuerdos del pasado e incluso el regreso de una persona que hace tiempo no ves pueden desestabilizar tu día, trata de no recordar tanto y concentrarte en el presente. En el trabajo recibirás una noticia que no esperabas, puedes revertir la situación.



LIBRA. Tendrás un encuentro con tu enemigo declarado hoy. Muéstrale la grandeza y serenidad que te caracterizan. Notarás una tendencia a alejarse o permanecer distante de tu pareja. Un tropezón, no es caída, tómalo como una llamada de atención a tu olvidada salud.

ESCORPIO. Se acerca un período en el que reinará la inestabilidad, ten en cuenta que a todos les sucede. Soluciónalo de inmediato. Gastos desmesurados los cuales fueron hechos sin mucho razonamiento te ponen en peligro de inestabilidad. Sé precavido.

SAGITARIO. Es momento de confiar en tus talentos y capacidad, hoy recibirás un cumplido sobre tu desempeño en tu lugar de trabajo, por lo que puedes tener confianza de que verás recompensas muy pronto. Agradable noticia de tus exámenes.

CAPRICORNIO. Vivirás algunas desilusiones a nivel profesional, pero no permitas que te afecten. Te será imposible negar los sentimientos que embargan tu corazón. Quizás debas pensar en dar una segunda oportunidad. No caigas en la desesperación. Aprende a comunicarte.

ACUARIO. Anímate y dile a esa persona lo que sientes, puede ser que no sea correspondido pero te sacarás un peso de encima. Se te darán oportunidades de ganar buen dinero e invertirlo sabiamente, si no sabes cómo busca ayuda profesional.

PISCIS. Quienes tienen pareja recibirán un rumor que les hará dudar sobre su relación, intenta no creer en esto y pregunta directamente a tu ser amado sobre la veracidad de este supuesto. Quizás los recuerdos del pasado están entrando en tu vida y lo sentirás hoy.