Compartir Tweet



WhatsApp





El encuentro de ayer ante San Lorenzo de Almagro, por más que fuera un partido de preparación y con la “dureza” habitual de los jugadores uruguayos por la salida de la pretemporada, denotó que el equipo aurinegro tiene muchas cosas aun por trabajar y solucionar.

La defensa no se muestra firme, sobre todo en los últimos minutos de los encuentros y los delanteros siguen sin convertir.

Creemos que le sigue faltando un 9 de área, goleador. En conferencia de prensa, se le preguntó a Leonardo Ramos sobre la llegada del lateral derecho Guillermo Varela, a lo que respondió “que no tenía ni idea”. Esto marca una grave desinteligencia entre la Comisión de Contrataciones y la dirección técnica del equipo.

Sin dudas, esa zona del campo con Petrik, Corujo y Alexi Silva está superpoblada.

Lo que necesita Peñarol es fuerza arriba, sorpresa y definición..

Alarma el bajo rendimiento del Cebolla. Maxi Rodríguez, salvo una jugada puntual (una media vuelta y shot al arco) no mostró nada de su reconocida calidad, que lo llevó a ser “el pase” del año.

Ahora viene Estudiantes el 9 de agosto en el Campeón del Siglo, el clásico el 14 ante un Nacional en pleno rodaje y ya tiene encima el comienzo del Clausura ante El Tanque Sisley en el Centenario.

Hay muchas cosas para ajustar y alguna contratación más que hacer en la zona ofensiva, algo a lo que el Director Deportivo Gonzalo de los Santos se mostró dispuesto, según sus declaraciones de los últimos días al decir que “en Peñarol las puertas siempre están abiertas”.

Entendemos que el “mejor pase” sería que Nández continuara hasta fin de año en el equipo y sin dudas el “famoso” 9 que nunca llegó. Varios nombres en carpeta, como Viatri, Denis y otros, fueron cayendo en el silencio… Y el tiempo pasa y el hincha carbonero desespera ávido de triunfos.