De homicida, narco y rapiñero a pastor que “encamina” reclusos

Tiene dos homicidios en su haber, varias rapiñas grandes y tiroteos, de hecho en uno de ellos recibió un tiro en la cabeza, se fugó al menos tres veces de cárceles de Argentina y Uruguay y desde hace cuatro años ha construido dos iglesias, en la cárcel de Punta de Rieles y la de Canelones, y encaminó en la vida a decenas de reclusos, tanto que hoy levanta un centro de Rehabilitación en su casa del barrio Peñarol. Este increíble cambio, según contó el ahora pastor Gustavo Amorín a LA REPÚBLICA, se dio a través de algo tan simple pero efectivo como un abrazo que recibió estando preso. No es casualidad que en sus sesiones religiosas los abrazos abunden. Todo esto sin recibir un solo peso extra, sino que se autosustenta con trabajos que realizan, como un lavadero de autos y con el dinero de su libro

“Gus, ¿qué hiciste?, escrito por Hugo Píriz y en que relata parte de su vida y conversión a Dios, que ya lleva vendido cinco mil ejemplares.

“Yo entre a prisión en 1989 y me fugé en el 92, me fui a Argentina con documento falso. Cuando llegué muchos ya me conocían en la Boca, porque hay contactos dentro de la cárcel y con tener una fuga, ya eras alguien en la delincuencia. Así como cuando te “cargas” (matás) a uno, aumenta tu reputación.”

Al poco tiempo de llegar a Argentina Amorín que hoy tiene 48 años, ya era líder de una banda, y había comenzado nuevamente a robar. “En el año 1994 caigo preso de vuelta, me mandan a la cárcel de Caseros pero en un traslado al hospital me volví a fugar”, contó. En esa etapa de robos “grandes”, en un tiroteo “y con mucha cocaína encima me dan un balazo en la cabeza y luego de recuperarme terminé en cárcel de Devoto. Me trasladan al año para Ezeiza y de ahí a Neuquén donde me fugué por tercera vez.

Pero esa vez fue poco lo que estuve afuera porque al mes y medio me agarraron de nuevo y de ahí me condenan a 19 años. Comencé a recorrer cárceles, ya que era un tipo peligroso, había matado un par de personas, una afuera y otra dentro de la propia cárcel porque ahí tenés que hacerte fuerte. Era un peleador, un líder, manejaba bandas adentro de los penales, vendía drogas, un mal tipo.”

El comienzo del cambio

Pero la vida de Amorin comenzó a cambiar en 2005 cuando lo llevan al penal en La Plata. “Esa es una cárcel de máxima seguridad pero que tiene la particularidad que de 1.500 presos, la mitad son cristianos. Así que el director del penal me ofrece cuatro días, antes de trasladarme a otra cárcel porque no querían tenerme ahí ya que decían que era muy peligroso. Me ofreció cuatro días pero en la Iglesia. Y la verdad pensé: cuatro días, bañarme, afeitarme, ver a la familia. Era una opción sabiendo que después seguía en ese recorrido por las cárceles de un lado a otro. Ahí había un pastor, que se hizo estando preso que me abrazó cuando me vio y eso, no se, fue un momento diferente, me cambió. Que alguien me abrazara y no quisiera pelearme, que no me viniera a hablarme de drogas era raro, diferente. Comencé a hacer un estudio bíblico y por eso no me sacaron de esa cárcel.”, explicó. Luego vendría lo que Amorín recuerda como uno de los peores momentos de su vida.

“A los dos años me llevan a juicio y me condenan a prisión perpetua que son 25 años en Argentina, y después otros 15, que ya tenía, lo que determinaba que iba a estar 40 años preso. Pero lo acepté, mi vida había cambiado pero igual tenía que pagar. A fines de 2009 entre tantas causas, me llevan a otro juicio.

Allí se aclararon muchas cosas y me absuelven y me dejan con la condena anterior o sea 19 años. Pero llevaba 14 años en cana, más 7 en cárceles de máxima seguridad por lo que ya estaba pasado. Así que en 2009 quedé libre pero me extraditaron a Uruguay, al Comcar por causas pendientes, ya que antes me había fugado” recordó.

En Comcar Amorín comenzó firme a dar la palabra de Dios y a contar su experiencia a otros presos. “En 2011 fui trasladado a la cárcel de Punta de Rieles, una cárcel modelo, de mínima seguridad, ubicada en Montevideo con 600 presos alojados. Nadie hablaba de Dios, pero me fui encontrando con hermanos que yo bauticé. Nos reunimos un grupo a orar y pronto comenzaron los cultos en un aula, salón escolar. Hasta que una noche Dios me mostró una iglesia, con sus medidas, su forma. Desperté a los obreros y les impartí lo soñado y fui al director Sosa a pedir un espacio físico adonde edificar la Iglesia”, contó. Así nació el primer templo de Dios que construyó tras las rejas.

“Y de allí a la calle a evangelizar, a seguir con lo que me apasionaba. Hoy visito cárceles de todo el país llevando la palabra de Dios”, indicó. Ha visitado más de 30 cárceles la cárcel de Tacuarembó, Paysandú, Canelones, Libertad y también de Argentina.

Sobre el momento más gratificante que ha vivido contó:

“Hace un mes acá en el predio, soy pastor y me tocó casar a un chico que estaba preso en Punta de Rieles y en Comcar, ahora el trabaja conmigo todos los días y ese es un ejemplo que me ha servido de mucho, no me pueden decir que no se puede”, concluyó.

Operador terapéutico

Amorín hoy es Operador terapéutico en adicciones, del que se recibió en 2014. Estuvo trabajando en un refugio para el Mides y en un centro de rehabilitación del INAU.