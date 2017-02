Fabián Coito, entrenador de la selección juvenil campeona en Ecuador, durante el homenaje del que fue objeto en la Asociación Uruguaya de Fútbol valoró:

“Ganar este torneo es un pequeño homenaje a quienes trabajan en forma anónima a nivel juvenil. Sin el trabajo de todos no hubiera sido posible. Tenemos que hacer un agradecimiento a los chiquilines que también estuvieron y que no llegaron, pero dejaron su huella en este grupo. Quiero aprovechar para decir que desde el punto de vista futbolístico estos chiquilines mostraron su capacidad, pero esto no es más ni menos que la calidad humana que supieron llevar todo el torneo y fortalecerse en las flaquezas”.

En la Asamblea Solemne en la sala de sesiones, estuvieron presentes Aldo Gioia y Marcelo García, integrantes ambos del Consejo Juvenil y encargados de la delegación en Quito durante las últimas tres semanas. Habló Gioia, luego el sub capitán Nicolás De la Cruz que lucía su camiseta celeste, el capitán Rodrigo Amaral con camiseta blanca de Uruguay, y finalmente hizo uso de la palabra el presidente de la AUF, Wilmar Valdez. Además de tener palabras de elogio hacia los técnicos y jugadores esta selección campeona, Valdez puso especial énfasis en que “Esto es gracias al fútbol infantil, donde hay 80 mil niños jugando”. El presidente de la AUF destacó esta particularidad del fútbol uruguayo, que no existe prácticamente en ningún otro país del mundo. Valdez celebró la existencia del fútbol infantil, la cantidad de niños que allí compiten desde temprana edad, el semillero gigantesco que significa ONFI y la importancia que tiene para el futuro de esos niños, la mayoría de los cuales integraron esta selección campeona.