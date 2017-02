Por: Nicolás Valdés, Punta del Este

En la noche de jueves, las salas del Cine Cantegril y la Casa de la Cultura fue la elegida para homenajear a los fallecidos directores Andrzej Wajda e Ingmar Bergman. En la primera se proyectó el filme “Afterimage” (2016), mientras que la segunda exhibió “Juventud, divino tesoro” (1950).

“Afterimage” es el último filme dirigido por Wajda y fue estrenada un mes antes de su fallecimiento en el marco del Festival de Toronto.

La misma retrata la vida del pintor polaco Wladyslaw Strzeminski, autor del libro “Teoria widzenia” que formaba parte de los programas educativos en las escuelas de bellas artes. La misma muestra la decadencia a la que se enfrenta este pintor defensor del neoplasticismo una vez que Polonia “impone” como corriente el realismo socialista.

Tanto Bergman como Wajda son característicos por haberse especializado en cine, pero también teatro. Fue el crítico Yamandu Marichal quien se encargó de relatar la llegada de la compañía de André Wajda al Uruguay:

“En los años 60, 80 y hasta el 2000 existió un festival de la Asociación de críticos teatrales del Uruguay. Más de siete elencos pasaron por Montevideo.

A través de la embajada de Polonia consiguieron que viniera el elenco de Wajda, con la adaptación teatral de “Crimen y castigo”. No tenían teatro. El elenco de Wajda temblaba. No existían el Solis, Galpón, ni las salas grandes… había que utilizar un lugar alternativo que no lo encontrábamos. Logramos que nos dieran un galpón en la Rural del Prado.

Se perdía hacia el fondo puertas: ventanas, muebles antiguos, espejos, pauta envolvente… daba la sensación de tortura que tenía el propio protagonista de “Crimen y castigo”. La obra duraba dos horas y media, en polaco. Impactaba la magia y el encanto, su protagonista tenía gran poder de seducción” dijo Marichal.

Por último, y a modo anecdótico el periodista del diario argentino La Nación Pablo de Vita spstuvo: “tuve la oportunidad de entrevistar a Wajda hace cinco años en el Festival de Cine polaco de Gdynia. Wajda presentaba el aniversario de su escuela de Cine. Pude entrevistarlo en el mismo hotel donde rodó parte de “El hombre de hierro” dedicado al movimiento Solidaridad.

De hecho había realizado ya Tatarak y estaba en proyecto su Walesa. Fue fuera de lo que pudiera imaginarse viendo su cine extremadamente simpático y era muy divertido. Muy ameno y cordial. Sus reflexiones tenían la consistencia de uno de los genios del cine del mundo. Cosas de la vida estaba justo en Varsovia cuando fue su muerte. La repercusión mediática fue impresionante y adquirió características de duelo nacional”.