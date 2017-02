Este año verá la luz en la República Argentina un libro de investigación novelado, basado en hechos reales, sobre la vida del vidente uruguayo Gerardo Calabrese. No es la primera vez que se escribe sobre este hombre, en el año noventa el periodista Cesar Di Candia escribió un libro biográfico sobre él.

Considerado el primer mediático del Rio de la Plata, ícono de la parapsicología, fue el vidente más requerido por el mundo artístico, empresarial y político. Visitar a Calabrese en su consultorio suponía una espera de tres meses.

Entre tantas cosas insólitas que podemos destacar de este hombre es que tenía de secretaria en el Uruguay a la cuñada del Presidente de la Republica .

Para esa época la televisión española consideró que era el vidente más importante y caro del mundo, pues su consulta costaba 500 dólares. La fama de Calabrese trasciende en el noticiero argentino Nuevediario por ser un gran transgresor y algo díscolo. Un gran amante de la parapsicología y la filosofía despertaba curiosidad, admiración y miedo, lo cual lo tenía sin cuidado. Un hombre que vivió a su manera, despilfarrando el dinero de la misma forma en que lo ganaba.

Llamamos a Calabrese para que nos contara más del libro y gustosamente aceptó.

Periodista – ¿De qué se trata el libro “Un hombre llamado Misterio”?

Gerardo – Más que ser un libro sobre Gerardo Calabrese es sobre un vidente que vivió circunstancias límites. Y escuchó los relatos más escalofriantes que la gente puede llegar a imaginar. El libro es una investigación de hechos reales de la vida y apagará la curiosidad de la gente de saber que pasa en el consultorio de un vidente. El desfile de consultantes es muy variado, desde un viejo pedófilo que se acuesta con su propia hija apoyado por la esposa, a un narcotraficante, un asesino, monjas , curas, estrellas de la televisión con miedos y fobias. El abanico es interminable. Es la biografía de un vidente. Donde se lee su propio tormento y el de los consultantes. Tener el don de la percepción, esa intuición tan desarrollada, te tiene siempre al límite de la locura. Caminar por las ciencias ocultas no es cosa agradable si se toma en serio como yo lo hice, caes en el tormento.

P.- Fuiste una celebridad de la parapsicología, el vidente más conocido serio y respetado, consultado por personalidades de todo el mundo, hoy ¿extrañas ese protagonismo y la fama que tenías?

G. – No, para nada. Era muy caro estar en el consultorio. A veces me invadía la angustia con casos que eran nocivos para la salud mental. En los últimos 10 años de consulta me repetía a mí mismo, un par de meses más y me retiro.

P. – Pero no te retirabas…

G. – Lo decía pero nunca lo hacía. La angustia la combatía gastando compulsivamente, gratificándome, y así la iba llevando. Pero un día puse punto final. Dejé de tener consultorio, cerré el de Bs As. y el de Montevideo.

P. – ¿Qué hiciste después de dejar el consultorio?

G. – Me tomé una vida sabática: comer, dormir, leer. Por desgacia me enganché en la filosofía y me volví más loco.

P. – ¿Esa locura qué decís, aparece en el libro?

G. – Obvio, parece una biografía no autorizada, pero es recontra autorizada, a esta altura de mi vida, todo me resbala.

P. – ¿Qué más te dejó el consultorio en tantos años?

G. – Conocer a la gente. Los que sufren de verdad y los que sufren por idiotas. Los que sufren por lo que carecen y no valorizan lo que tienen. Conocí la maldad sin límite, la ignorancia de muchos políticos, las traiciones, los expertos alcahuetes. Pero del tema político es para escribir un libro aparte. Ver la grandeza de muchos políticos que la gente ignora y los meten a todos en una misma bolsa. “Un hombre llamado Misterio” aparecerá en pocos meses en BS: AS., pero yo inspirado por ese libro estoy escribiendo “Relatos de consultorio”, que cuenta los casos y hechos más impresionantes, en muchos casos con nombres y apellidos. Como una especie de biografías no autorizadas de muchos personajes perversos. El libro lo tenía casi terminado, pero me detuve porque estoy esperando el resultado de una historia sobre el Argentino Hotel de Piriapolis que va a sorprender. Al margen de contar con lujo de detalles la desprolijidad del Ministerio de Turismo. Lo bueno que cada relato será apoyado por una variedad de testigos.

P. – ¿Por qué cerrar con el caso del Argentino Hotel?

g. – Porque es una de las historias más fuertes que he conocido.

P. – ¿Eso no te traerá problemas?

G. – Primero sé que estoy cubierto y lo que digo es verdad, entre las cosas que he perdido en la vida una fue el miedo.

P. -¿Hoy cómo es tu vida?

G. -Tengo la representación de la Twenty Century Fox y de la Warner Bros. Cuando estoy con ganas e inspirado, atiendo gente de una lista de espera que tengo.

Foto. En la imagen se puede ver al vidente más famoso del Río de la Plata junto a Elena Bergoglio, la hermana del Papa Francisco.