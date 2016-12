Ariel Holan fue presentado como nuevo técnico del Rojo, le agradeció a la dirigencia y remarcó su profundo amor por el club. “Independiente significa mucho en mi vida”, tiró. Y aclaró su relación con Claudio Vivas: “Nosotros tenemos respeto profesional, desde nuestro lugar no hay ningún problema”.

El flamante entrenador del Rojo, Ariel Holan, se mostró feliz por llegar al club de sus amores, aunque aclaró que dejará de lado al fanático que lleva adentro. “Uno no puede dejar de recordar la infancia y la adolescencia que pasó en el club y más allá de ser socio, me dan confianza como entrenador y no como hincha. Tengo un amor muy profundo por Independiente”, admitió en su presentación en el Libertadores de América. Además, explicó lo que buscará con las dos incorporaciones y explicó brevemente su idea de juego.

“Quiero agradecerle a Hugo Moyano y la CD por la confianza que depositan en mí. Independiente significa mucho en mi vida, y valía la pena esperar”, fueron las primeras palabras del nuevo DT. Y agregó: “Hablé con Hugo, me dio la noticia y fue muy emocionante para mí”.

Si bien llega por la renuncia de Gabriel Milito, reconoció que utilizará lo bueno que dejó el ex entrenador. “Me hubiese gustado llegar de otra manera al club, pero el fútbol es así. Voy a utilizar varias cosas que dejó Milito y lo bueno que realizó con el equipo”, destacó.

Además, habló sobre las dos refuerzos que podrá traer el club y a lo que apuntará. “Yo no soy un mago ni un mesías. Tenemos la posibilidad de dos incorporaciones y buscaremos darle un salto de calidad al equipo”, aseguró. Y sobre su idea futbolística explicó: “Hay que tener un juego agresivo en defensa y en la delantera necesito que sea muy dinámico”.

Por otra parte, dio su punto de vista el supuesto conflicto con Claudio Vivas. “Independiente es demasiado grande para los problemas que tenga con Vivas. De mi parte no hay ningún inconveniente, nosotros tenemos respeto profesional”, aclaró.