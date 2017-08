Compartir Tweet



En el marco del consejo de ministros abierto realizado este lunes en Nuevo Berlín (Río Negro), la ministra de turismo Liliám Kechichián brindó las cifras actualizadas del número de turistas que ingresó al Uruguay en los últimos siete meses del año.

En su exposición, Kechichián recordó los datos históricos del 2016 con 3 millones trescientos mil turistas y , cerca de 1800 millones de dólares de ingresos, guarismos que este lunes la jerarca actualizó.

“En estos primeros siete meses del año 2017, estas son cifras actualizadas al día de ayer domingo, hubo 2.423.000 turistas, es la cifra histórica desde que se llevan registros en el ministerio de Turismo. Es la cifra más grande llegada de turistas al Uruguay y hemos superado los 1600 millones de dólares con una balanza comercial — -que no nos debemos engañar- también tenemos que restarle que los uruguayos que viajan al exterior se llevan superavitaria en 960 millones de dólares” puntualizó.

La ministra de Turismo recordó que Fray Bentos integra el Corredor de los Pájaros Pintados un trabajo en coordinación con cinco departamentos de la región. “Ese trabajo de regionalización que se ha hecho en cinco regiones. Esta es una región que tiene cinco intendencias de distinto signo político, es un orgullo lo que se ha logrado de trabajo conjunto de más de cien personas asociadas alrededor de este corredor de los pájaros pintados”.

Kechichián detalló parte de los proyectos concretados en el marco del trabajo coordinado. “Esto nos han permitido a lo largo y ancho del corredor recuperar el galpón de piedra hecho por los rusos en San Javier por sus propias manos hace cien años. Haber creado el centro de interpretación en la Meseta de Artigas, centro de visitantes en el Valle del Lunarejo en Tranqueras Rivera, un centro de visitantes en plaza internacional en Rivera, una estación fluvial en Nuevo Berlín – donde tuvimos algunas dificultades con la empresa- porque hay empresas que dejan tirados a los trabajadores se fueron y dejaron la obra con el 90% avanzado. Mañana comienzan las obras para retomar ese 10% que nos están faltando” adelantó la ministra.

Kechichián anunció que está lista la licitación para el plan maestro de interpretación del sitio patrimonial paisaje industrial de Fray Bentos, que estará a la entrada de la ciudad, será una inversión de medio millón de dólares que permitirá recibir mejor a los turistas y se trabajará en un observatorio turístico para tener cifras detalladas.



Turismo Social

La ministra de Turismo destacó los buenos resultados con respecto al turismo social, bajo el concepto de turismo todo el año en todo el país y para todas las personas no solo en la costa atlántica. “El turismo es un factor de inclusión social ha sido conmovedor, ver a domésticas o trabajadores rurales o quinceañeras siendo por primera vez en su vida sujetos de atención, gente que se ha pasado sirviendo que por primera vez estuvo en los mismos hoteles, en los mismos restoranes y con los mismos paseos, es un enorme orgullo”.



No al turismo sexual

La ministra de Turismo Liliám Kechichián hizo un llamado a luchar contra el turismo sexual. “Hay turismo que no queremos, hoy Uruguay lidera el grupo de acción regional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y esas cosas también importan”, concluyó.

