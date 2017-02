Por: Francisco Connio

Peñarol y Nacional entregaron sus listas de hinchas violentos y cumplieron con el compromiso asumido tiempo atrás, para comenzar a erradicar la violencia en el fútbol, según lo estamparon en actas ayer en la reunión que representantes de los dos clubes grandes, con la Comisión Especial del Senado, que los citó para seguir conociendo detalles con el propósito de legislar en materia de seguridad en el deporte.

Lista que también maneja el Ministerio del Interior, como forma de seguir agregando elementos para tratar de sacar a los violentos de las canchas, una premisa obligada a la hora de sentarse a dialogar o a trazar estrategias con ese fin. El senador Enrique Pintado, presente en la reunión calificó de “muy positiva” la comparecencia de los dos clubes grandes en el Parlamento y subrayó que la sensación que le quedó fue “mas de lo que incluso esperaba” se sinceró.

“Los ví muy consustanciados con el tema, aplicando medidas, con mucho profesionalismo a la hora de encarar los temas” y sobretodo “mucha disposición a la hora de cumplir las exigencias del gobierno”.

Dijo que ambos marcaron claramente sus acciones, las que están tomando ahora para avanzar en cada uno de sus estadios y lo que le aportan a la AUF, ya que también ambos utilizan el Centenario.

Pintado sostiene que todos en la reunión coincidieron en que en esto “no hay soluciones milagrosas”, sino que se irá resolviendo, de acuerdo a la voluntad expresada por los clubes.

Dijo que los dos clubes, además de indicar que ya habían entregado las nóminas exigidas por las autoridades, plantearon el tema del Derecho de admisión, destacando Pintado que Peñarol fue más allá. Porque creó una Comisión de Seguridad integrada por un Presidente de la Suprema Corte de Justicia y oficiales policiales, “pero además se maneja para el Derecho de admisión que se permita habilitar una suspensión parcial de hinchas y no equiparar a todos por igual por haber cometidos delitos diferentes” dijo.

Pintado expresó que cada uno habló de sus medidas aplicadas y ambos clubes -que tuvieron en la reunión sus asesores legales-, coincidieron en que “no es necesario ni conveniente incorporar mayor legislación penal para reprimir ya que con la existente alcanza”.

Ambas instituciones plantearon definir las potestades del personal de seguridad y comparten y colaboran en la trazabilidad de las entradas. Peñarol incluso tiene incorporado un sistema de huellas dactilares en su estadio que permite detectar entradas apócrifas.

Sin embargo Pintado dice que ambos clubes “mostraron cierta preocupación por la violencia que generan las redes sociales” aunque también dijeron que “trabajan celosamente” en ese sentido.

“Todos somos concientes -y me incluyo dijo Pintado-, que no hay una medida que resuelva el problema, sino que lo que hay es una evolución del mal comportamiento de los hinchas que fue dando paso a peleas por poder y organizaciones delictivas que actúan en el seño de las parcialidades con fines distintos a las que persigue el club. Y eso termina perjudicando a los clubes que obliga a tomar estas medidas de gobierno”.

Finalmente Pintado dijo que la reunión “colmó nuestras expectativas, los vi dispuestos a colaborar, hicieron aportes y otra cosa que quiero destacar es que “los vi fuera de la rivalidad deportiva y con espíritu de cooperación”.

La AUF estará reunida con esta misma Comisión la semana que viene.

Etchandy: “Si no se posterga el clásico habrá que tomar una medida”

También ayer por la mañana en la torre Ejecutiva se llevó una nueva reunión de la Comisión de la violencia, integrada por la Secretaria de Deportes, Ministerio del interior, AUF, OFI, Intendencia de Montevideo y el Básquetbol.

LA REPUBLICA habló con el subsecretario de Deportes Alfredo Etchandy, que señalo que dentro de los temas tratados, obviamente se evaluó la puesta en marcha del nuevo sistema de venta de entradas señalando que “dentro de todos los problemas, se puede decir que fue positiva ya que se vendieron solo dos mil entradas menos que la primera fecha del año pasado. Ahora con más días de comercialización de entradas seguramente aumentará la cantidad de entradas vendidas”.

Según Etchandy, consultó específicamente sobre las listas de personas inhabilitadas para ingresar a los estadios y “la gente de AUF me dijo que solo un club había entregado las mismas aunque no quisieron especificar quien era”. Para el subsecretario de Deportes “presentar la lista es un tema moral”, pero dijo que sabía “al menos dos o tres equipos, que sus dirigentes dijeron que tenían personas que no podían entrar a sus estadios y sin embargo no presentaron listas”.

Etchandy dijo que con respecto al clásico que hay una iniciativa que fue presentada al Ejecutivo “aconsejando cambiar la fecha para después que estén en funcionamiento las cámaras de identificación facial en el Centenario”.

“Hay que ver si los clubes lo votan…si no lo votan, de pronto habrá que tomar alguna medida, y puede venir desde el Ministerio del Interior y hasta puede llegar a tener competencia la propia Secretaria (de Deportes)” precisó.

Obras lentas y cámaras para llegar en fecha

Las obras en el Estadio si bien se están realizando, no avanzan de acuerdo a lo que se esperaba y lo que marcó el Ministerio del Interior hace algún tiempo, cuando hicieron un relevamiento junto a representantes de AUF, CAFO y la Secretaria de Deportes.

De hecho la AUF espera que el Ministerio del Interior responda en cuanto a las prioridades para comenzar a evacuar las peticiones establecidas en el decreto de gobierno, mas allá reiteramos que se está trabajando.

Vale acotar que el Decreto de gobierno establecía dos partes, una era el nuevo sistema de venta de entradas que ya está en marcha y el otro un Anexo con medidas que serán aplicadas en los eventos deportivos de la Divisional A y B que contiene medidas Inmediatas, que son básicamente de estructura del estadio Centenario y Mediatas, que tiene como principal punto la instalación de las cámaras de identificación facial en el Estadio Centenario.

Dentro de las medidas inmediatas, figuran por ejemplo vallado perimetral del Centenario, instalación de tejido en anillo superior de cabeceras y Olímpica, y tejido en limite inferior de Ámsterdam y Colombes, Fenólicos en las tribunas cabeceras contra Olímpica para impedir paso a la otra tribuna, pulmón en Amsterdam y Colombes con guardias privadas a evaluar según partido, prohibición de ocupar las escaleras de las tribunas, prohibición de vender bebidas o alimentos en recipientes que no sean de plástico, mayor control policía de apoyo en puestos de venta, así como entradas con la debida documentación, entre otras.

En cuanto a las medidas mediatas están la instalación de Cámaras de identificación facial, la capacitación de parte del Ministerio del Interior a empresas de seguridad que trabajan en espectáculos deportivos (ya se hizo) y la instauración del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) para los espectáculos deportivos.