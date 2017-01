Hernández: “Antía beneficia a los que más tienen pero perjudica a los que menos tienen”

La presidenta del Frente Amplio de Maldonado, Susana Hernández, dijo a LA REPÚBLICA que entre su fuerza política y el intendente fernandino Enrique Antía hay una “visión diferente” desde el punto de vista “del pensamiento filosófico e ideológico”, porque “mientras la izquierda pretende igualar hacia arriba en Maldonado”, lo que está haciendo el jefe comunal fernandino es “beneficiar a los que más tienen y perjudicar a los que menos tienen”.

Dichas apreciaciones fueron realizadas a nuestro medio al ser consultada Hernández, específicamente por el llamado a sala del jefe comunal esteño, a propósito del excesivo aumento de la Contribución Inmobiliaria. Antía habría señalado ante este llamado a la Junta Departamental de Maldonado, que iría cuando “Maldonado se lo permita”, lo que provocó airados comentarios contra el intendente.

Hernández aclaró que el intendente tiene la “potestad de ir o no concurrir, tiene inclusive desde el punto de vista jurídico la posibilidad de enviar a alguna persona, algún cargo de su confianza a los efectos de que informe a la comunidad”.

De todos modos la presidenta del FA fernandino hizo un resumen de lo sucedido y lo que llevó a esta situación.

Precisó que la fuerza política de Maldonado “discutió en forma bastante responsable el tema y observó que iba a ser un conflicto para nuestra ciudadanía, que además surgía en el medio de un proceso de la discusión del Presupuesto Quinquenal enviado por el Ejecutivo Departamental, porque obviamente transmite una visión muy opuesta a lo que lo que nosotros creemos de la justicia tributaria”.

Dijo que eso “generó la alerta” por parte de los ediles del Frente Amplio pero sin embargo “el Presupuesto salió obviamente con la mayoría del Partido Nacional”.

Posteriormente dijo Hernández, en una segunda instancia, cuando la Mesa política generaba cuatro mesas extraordinarias, para estudiar determinados problemas de Maldonado por entender que estábamos en el proceso de la pérdida de muchos de los avances en cuanto a eso de generar políticas distributivas, no solamente desde el punto de vista de las obras, sino también deportivas, culturales y sociales, nosotros pedimos una audiencia al intendente”.

“Allí llevábamos cinco puntos para hablar con él, donde el primero si bien no era una condición era una solicitud, de que cumpliera con el mandato que tiene con los ediles del Frente Amplio, a los efectos que respondiera a todo los pedidos de informes realizado, fundamentalmente todo lo que tenía que ver con el Presupuesto y la realidad de la Intendencia”.

Hernández dijo que el motivo era porque “no sabemos los ingresos que ha tenido el ejercicio 2016, por todo concepto, no solamente incluyendo los tributos sino también los ingresos del gobierno nacional”.

Por lo cual entendía que es un Presupuesto “bastante oscuro y poco transparente si lo quisiéramos definir de alguna forma”.

En esa audiencia con el intendente, recordó Hernández, en uno de los puntos, teniendo en cuenta la alerta que estaba produciendo la forma del aumento que incrementaba las franjas de la clase trabajadora, estaba la solicitud de que dejara en suspenso el Decreto del Presupuesto.

“No se hizo lo que llevó a que hoy estamos en Maldonado, no solo con esta situación que se ha conocido a través de los medios sino que no estamos entendiendo cuáles son los motivos ni los criterios aplicados”.

A juicio de la presidenta del FA de Maldonado, esto no es un tema de “confrontación” sino que el llamado a sala “es para que explique los criterios y los motivos” para esa decisión, más allá que nosotros vamos a seguir “en la defensa de lo que es la justicia tributaria y en ese sentido vamos a seguir trabajando”.

Hernández, dijo que el intendente había reconocido el error en 715 padrones en la localidad de San Carlos, pero en realidad “lo que estamos percibiendo es que se dio en todo el territorio de Maldonado y no solo en algunas localidades”.

Y según Hernández, “tiene que ver específicamente con los incrementos porque la contribución mínima tuvo un aumento de un 32 y algo por ciento”.

Entiende que el intendente Antía con este llamado a sala, está teniendo “una oportunidad de fundamentar sus criterios” y para nosotros el poder explicárselo a la ciudadanía “es una oportunidad”.

E insiste en que “tenemos una diversidad ideológica y una diversidad de miradas, porque el intendente departamental deja en suspenso el Decreto del retorno por mayor valor pero no deja en suspenso el Decreto con el incremento de las franjas mínimas de la Contribución Inmobiliaria.

Se suspende el retorno por mayor valor pero no se suspende la franja mínima de contribución, entonces evidentemente está beneficiando a los que tienen más.

Los “millones de dólares” de Antía

El intendente fernandino había señalado que “bastante nos dejaron con 93 dólares de deuda para todavía generarnos problemas con los pagos de la gente”. Hernández al respecto precisó que quería ser enfática porque además de ser la Presidenta del Frente Amplio de Maldonado, fue la que le entregó el mando al Intendente Antia en un acto absolutamente democrático.

“Pero una semana antes, -dijo- se hizo una Rendición de Cuentas donde el Tribunal de Cuentas confirmó que los números que nosotros dábamos eran los correctos. En el comparativo de los balances de las intendencias, no se puede comparar los diferentes números, porque nosotros nos comprometimos a mantener el déficit dejado por el intendente en el 2005, y lo hicimos además, dejando mayor cantidad de obras y mayor cantidad de política social”.

Por lo tanto señaló “vamos a seguir afirmando enfáticamente que cumplimos lo que prometimos”. Y además desde el punto de vista formal, queremos señalar “que el FA presentó documentos comparativos escritos con números y expedientes, por lo que deben ser comparados con los mismos criterios. Así que reiteramos que dejamos el mismo déficit haciendo más obras y más políticas sociales”.

El Frente Amplio sobre los aumentos abusivos en la contribución inmobiliaria en Maldonado

Tras confirmarse la política del Partido Nacional en materia de Contribución Inmobiliaria que estaba esbozada en el Presupuesto quinquenal, que nuestra fuerza política no votó, el Frente Amplio de Maldonado resuelve:

1. Llamar a sala al intendente Enrique Antía para que explique motivos y criterios, y designa como interpelante al edil Leonardo (Tato) Delgado.

2. Informar a la población que el aumento desmedido de los mínimos rompe con la perspectiva de justicia tributaria aplicada por el Frente Amplio entre 2005-2015 ya que afecta especialmente a los vecinos con menos ingresos.

En este sentido las contribuciones mínimas aumentan:

• Contribución Inmobiliaria urbana y sub urbana + 57%;

• Impuesto General Municipal + 24%

• Alumbrado público + 28%

• Tasa de conservación de pavimento + 28%.

Esto representa un aumento real del 32,8% con respecto a planilla con valores mínimos del año anterior actualizada por el índice de precios al consumo (IPC), en un País con inflación menor al 10%.

La creación de un nuevo impuesto adicional a la Contribución destinado a financiar las cámaras de video vigilancia por el artículo 82 del Decreto Presupuestal se podría haber aplicado con otros criterios: zonas, o en forma progresiva con diferentes alícuotas, etc.

3. Cuestionar una vez más el criterio con el que se realizó el reaforo catastral con revaluaciones masivas no solo en la zona de la costa y de mayor poder adquisitivo, sin presentar a la Junta Departamental bases técnicas sobre lo realizado con una concepción tributaria regresiva e injusta.

4. Objetar el aumento del 50% del Impuesto al Baldío.

5. El reconocimiento errores cometidos en el reaforo de 715 padrones de San Carlos no cambia en absoluto lo injusto que ha sido este incremento en todo el Departamento.

El conjunto de los cambios tributarios establecidos por el Partido Nacional con el apoyo de parte del Partido Colorado que responde al Sector de Diputado Cardoso afectan en un sentido regresivo social y territorial la recaudación de la Intendencia, afectando solamente a la masa trabajadora de nuestra sociedad.

No estamos de acuerdo con las razones y los criterios sostenidos por el Gobierno y trabajamos por la justicia tributaria.