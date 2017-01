Uno de los contratos que venció y no fue renovado fue el de Hernán Novick, cuyo deseo de continuar siendo futbolista aurinegro quedó trunco. Diferente fue la suerte de su hermano Marcel, único jugador al que se le renovó el vínculo con la institución presidida por Juan Pedro Damiani. El “Vikingo” ya está entrenando en Los Aromos. Sin embargo, el volante ofensivo, que no tuvo demasiada continuidad en Peñarol, no estuvo mucho tiempo sin equipo. Ya arregló con Guaraní de Paraguay, de modo que agregará otra camiseta aurinegra a la lista de casacas lucidas.

De brazos abiertos

Así recibieron en Paraguay a Hernán Novick, cuya llegada fue destacada por el sitio web de su nuevo club. Para comunicar la oficialización del acuerdo entre las partes, Guaraaní expresó en sus redes sociales que se había alcanzado un arreglo con “el mediocampista uruguayo, que se suma a la pretemporada 2017 junto al Plantel Legendario”. Además, realizaron un video de bienvenida, en que compilaron asistencias, goles y jugadas de lujo (tacos y caños) producidos durante su pasaje por Peñarol. En las redes sociales, muchos hinchas lamentaron haber dejado ir a un jugador al que consideran pensante y habilidoso, mientras otros consideran que fue un acierto no renovar su contrato.