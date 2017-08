HBO ofreció U$S 250 mil a quienes robaron los guiones de Juego de Tronos

Compartir Tweet



HBO ofreció una recompensa de 250.000 dólares a los hackers que robaron al canal de televisión guiones e información confidencial, informó la prensa estadounidense.

Según publicó la revista Variety , la oferta no ha satisfecho a los piratas informáticos, que reclaman varios millones de dólares a cambio de no difundir los archivos que están en sus manos.

HBO, que pertenece al grupo Time Warner y produce la exitosa serie “Juego de Tronos”, no respondió a las preguntas de Variety.

A principios de semana circuló por internet un video en el que una persona identificada como “Mr. Smith” afirmaba que los hackers tienen en su poder guiones, videos, datos personales y material confidencial.

Como condición para no divulgar el contenido robado, los piratas informáticos reclaman “seis meses de salario”, equivalentes a más de 6 millones de dólares, según el video de “Mr. Smith”.

El grupo filtró la semana pasada el guión de un episodio de la séptima temporada “Juego de Tronos”, que HBO emite entre el 16 de julio y el 27 de agosto.

El canal de televisión se limitó a decir que está investigando el ataque cibernético en colaboración con las autoridades y expertos en análisis forenses digitales.