Según el doctor Ignacio Durán, abogado del vicepresidente Raúl Sendic, hay una campaña sistemática para lastimar a la figura del vicepresidente. En declaraciones a República Radio, criticó a algunos sectores del Frente Amplio: “Hay quienes le dicen compañero, pero son los que más lo castigan”.

Un nuevo hecho se suma a una cadena de amenazas y juicios hacia la figura de Raúl Sendic: “El País” ha anunciado, en los últimos días, que el vicepresidente había recibido una amenaza de muerte. Sin embargo, este suceso ha sido negado por el sector de Sendic y trascendió que el vicepresidente había hecho una presentación judicial por una serie de injurias y calumnias recibidas a través de las redes sociales.

Esta serie de hechos motivó que REPÚBLICA Radio, que se emite por lacatorce10, se contactara con uno de los abogados del vicepresidente, Ignacio Durán, quien habló sobre la causa judicial.

“Quedamos realmente sorprendidos por el titular de “El País”. No es la primera vez que sucede, ya no es casualidad. Se atribuye una denuncia que no sucedió ni por asomo. Decir que el vicepresidente recibió una amenaza y titular en negrita que esa amenaza fue de muerte es desinformar. Lisa y llanamente quiero dejarlo bien en claro. En segundo lugar, creemos que es una campaña sistemática para operar siempre por el mismo lado: se quiere lastimar a la figura del vicepresidente”, declaró Durán.

Cabe mencionar que esta situación se asoció a la que le sucedió al intendente Daniel Martínez, quien notó que tenía un crecimiento de seguidores en redes sociales de unas 500 cuentas falsas.

Según Durán, en los últimos meses han surgido una serie de agravios y de insultos, que exceden lo que es la libertad de expresión. “Hay una investidura institucional atrás de estos atropellos. Por eso vamos a formalizar la denuncia penal para poner un límite a todo este tipo de agravios que, reitero, ya no forman parte de lo que se conoce como críticas al gobierno”.

Asimismo, explicó que la causa pasó a manos del Juzgado Penal 16º Turno, el cual está trabajando en conjunto con el Departamento de Delitos Tecnológicos de la Jefatura de Policía de Montevideo. Entiende, además, que en caso de que la conducta de estas personas encuadre en el delito de difamación, se pasará a procesar al implicado.

Durán declaró que las denuncias de difamación por redes sociales son muy complejas, como es el caso de Daniel Martínez. Incluso afirmó que el Departamento de Delitos Tecnológicos estaba desbordado por la cantidad de las cuentas falsas que se habían creado. “Además, muchas veces el anonimato que tiene este tipo de delitos se hace muy difícil de rastrear; el delincuente saca ventaja: para que no sea fácil rastrear su dirección de IP se conecta en una plaza de comidas o en un ciber café. En la mayoría de los casos, son perfiles creados específicamente para pegar sistemáticamente sobre el mismo lugar”.

En términos generales, el especialista declaró que se ha logrado instaurar en la sociedad el prejuzgamiento a la figura del presidente cuando ni siquiera fue citado para declarar. “De todas maneras, estoy absolutamente convencido de que todo esto es parte de una campaña donde se van rotando los actores para mantener el tema en los titulares. El objetivo final es que la crítica no pare y el daño siempre esté produciéndose”.

Durán manifestó que si se observa los hechos desde una perspectiva general, definitivamente toda persona llegaría a la misma conclusión: hay una campaña orquestada para agraviar a Sendic.

Además, explicó que la causa no tiene una fecha final de cierre debido a que se depende de la actuación del Departamento de Delitos Tecnológicos para que se reúna toda la informaron. Declaró que este tipo de denuncias se llevan a cabo, generalmente, en audiencias públicas, en las cuales tiene que estar el ofensor y el agredido. “El vicepresidente está comprometido en su comparecencia en el juzgado el día que esto sea. Reitero, él no quiere, y ya se lo dijo a la jueza, ver a nadie citado. Lo que quiere simplemente es que haya críticas con respeto. No merece que se le hable de esta manera y que este hecho pase desapercibido. Él se lo dijo a la jueza en la cara: no quiere que procesen a nadie, simplemente quiere que haya respeto”.

Por otro lado, manifestó que no existen hechos aislados de injurias, sino que hay una composición integral, la cual se ha manifestado durante estos dos últimos años. “No tenemos ningún tipo de duda de que ha sido todo orquestado para dañar a esta persona”.

Por último, declaró que no sólo recibe ataques de otros sectores políticos, sino que en el Frente Amplio han ocurrido discordancias. “Hay quienes que le dicen compañero, pero son los que más lo castigan cuando aún no se conoce el fallo policial. Creo que es una imagen que ha sido atacada injustamente porque no hay ninguna resolución judicial que diga que el vicepresidente ha cometido algún ilícito. Entonces, todo lo demás son prejuzgamientos indebidos que hacen que la gente tome una posición negativa”.