"No es fácil hacer una obra de estas dimensiones por el corazón de Montevideo, eventualmente en un momento de campaña electoral. Con el grado de exigencia que tenemos los uruguayos que somos demandantes y no toleramos nada"

Por: Gustavo Carabajal

El senador José Mujica manifestó que no son fáciles las decisiones que el gobierno tiene que tomar para el país y mencionó especialmente el caso UPM donde puso en duda la actitud de negociación de la empresa finlandesa. “No quisiera pensar que están tirando demasiado de la cuerda porque son consientes de la necesidad de inversión que tiene el país. No tengo información y me puedo equivocar, miro de lejos nada más, pero tengo la impresión que le están dando demasiadas vueltas al asunto”, reveló a LA REPÚBLICA.

A su criterio, en este momento “hay que cuidar desesperadamente la unidad del cuadro, cuidar la estabilidad del gobierno, y cuidar mucho los mercados. No podemos incendiar la pradera, porque si lo hacemos, nos quemamos todos”.

El expresidente se manifestó dispuesto a apoyar al presidente Tabaré Vázquez en todo lo que esté a su alcance, como lo hizo recientemente al respaldar su decisión sobre la suspensión de Venezuela del Mercosur.

“El presidente tiene que estar solo en determinado momento, porque tiene la responsabilidad de la conducción y no hay que estorbarle, pero cuando el presidente precisa hay que ayudarlo porque el esfuerzo es colectivo, eso hay que cuidarlo, no por el sector político, sino por la estabilidad del país. ¿Qué pasa en el Frente Amplio si yo salgo a bocinear en contra del presidente?, ¿sufre el Frente? No, sufre el país. Por suerte Uruguay ha demostrado madurez en eso”, expresó.

“Hay mucho desconcierto en la gente, pero dentro de un panorama complejo, cada vez que salgo y ando por América Latina, creo que tenemos un pequeño país maravilloso, lástima que no nos demos cuenta. Y tal vez haga falta quererlo un poco más. Comprometerse más. Hay que cuidar los bintenes y la estabilidad del país. En este barco estamos todos y somos cuatro gatos. No es pretender estar de acuerdo en todo, pero si mantener esa madurez que tuvo el Uruguay en momentos críticos como en 2003, mantener esa sangre fría de capacidad de negociar y darse cuenta que en el fondo nos precisamos todos”, añadió.

La tarea de Vázquez

“No es nada fácil para el presidente tener que tomar estas decisiones. Está la ley de la necesidad del trabajo por un lado, y por el otro, está lo político, no es para nada sencillo”, agregó.

“La decisión sobre Venezuela, puede no ser simpática -subrayó Mujica-, pero se juegan los tornillos más allá de las declaraciones. Somos un país pequeño que lo que vende se lo vende a Brasil o a la Argentina, y más allá de las declaraciones formales que se hacen, tengo en mi memoria cuando te dejaban todo trancado porque apareció una bacteria, por esto o por lo otro. Hay mil maneras de trancarte, aparte de las declaraciones diplomáticas en juego”.

Recordó que detrás de estas decisiones está el trabajo de los uruguayos y otras cosas en las que hay que pensar también. “No es sencillo, y aveces siento una cierta frivolidad en la manera de hablar o de juzgar, no se hace lo que uno quiere, porque están los intereses ocultos que también son importantísimos”.

“El que come todos los días y tiene el salario asegurado se puede olvidar, pero hay muchos que dependen de lo que vendemos o no vendemos -interpretó el expresidente-, y el gobierno tiene que luchar por esa inversión, porque nuestra economía tiene una enorme influencia de la inversión directa extranjera. Con lo cual aumenta la cantidad de valor que tenemos que remitir al exterior y es un fenómeno peligroso, porque nos deja muy sujetos a lo que pase en el mundo donde nosotros no incidimos”.

El comercio exterior para un país de economía pequeña y abierta “es de vida o muerte”, hay gente que la tiene clara, pero hay otra que se coloca en posición de principios. “Lo que más me preocupa es el enredo en la cabeza que se produce por la influencia mediática que crea opinión pública”, opinó.