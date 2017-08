Compartir Tweet



Aunque llevaban varios días siendo parte del plantel, ayer se realizó la presentación oficial de Mathías Corujo y Fabricio Formiliano como nuevas incorporaciones de Peñarol. El Estadio Campeón del Siglo fue el lugar donde Gonzalo De Los Santos y Fernando Morena les dieron la bienvenida al club, preámbulo de sus primeras conferencias como jugadores aurinegros.

“La verdad que estoy muy contento de llegar a Peñarol y vestir esta camiseta. Ahora queda meterle para que todo salga bien”, dijo el central.

Por su parte, Corujo destacó la calidad de los jugadores que se están incorporando para fortalecer un plantel de por sí poderoso. “Hay un buen equipo. Ya el campeonato pasado Peñarol tenía muy buenos jugadores, muy buen plantel. Quizás con los futbolistas que llegamos nos afianzamos un poquito más, pero tenemos que demostrarlo. Esto es cuestión de demostrar todos los domingos, en cada partido, y hay que hacerlo. Ahora se viene lo más lindo, y tenemos que empezar a ganar para lograr el objetivo de salir campeón”, manifestó.

“Me siento más cómodo de lateral”

No se sabe aún en qué sector de la cancha utilizará “Leo” Ramos a Corujo. Consultado sobre su preferencia, dijo: “De lateral me siento un poco más cómodo, porque arranco de más atrás, con mayor panorama. De volante, a veces hay que recibir de espaldas y eso complica un poco. Pero vengo jugando en ambas posiciones a lo largo de mi carrera y, si bien prefiero jugar de lateral, no tengo ningún problema de ir al mediocampo”.

Respecto a su estado físico, dijo sentirse “Muy bien, aunque llevaba algunos días quieto mientras negociaba con San Lorenzo. Ojalá me toque jugar pronto porque tengo muchas ganas de hacerlo. Si toca que esto suceda en el clásico del lunes, mucho mejor aún”.

Sobre la intención de mantener su lugar en La Celeste y cómo puede ayudarlo haber llegado a Peñarol, indicó: “Me costó tanto ser parte de la selección que ahora no quiero dar lugar a nada. Estoy muy cómodo acá, en el club del que soy hincha desde chico, y acá tengo que demostrar para poder seguir estando en la selección”.

“Lograr el campeonato”

Por su parte, Formiliano reconoció: “Mi objetivo es lograr lo máximos, que obviamente es el campeonato. Pero hay que ir paso a paso”.

Sobre la obligación de ganar el Clausura, dijo: “Creo que en la situación que estamos, uno cuando llega sabe que tiene que luchar por todo. Es lo que uno acepta cuando se calza la camiseta de Peñarol”.