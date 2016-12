José María Listorti habló de los despidos en Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli, y se mostró angustiado por la situación en la productora. El conductor, que terminó su labor en “Este el Show” y se suma a la lista de los desvinculados de la empresa, habló en su programa sobre el tema.

“Nosotros amamos Ideas del Sur. Estamos conmovidos, tristes. Estoy muy angustiado, tengo mucha bronca porque compañeros y amigos personales están perdiendo sus fuentes de trabajo”, comentó el locutor. Además, en “Desayuno Americano”, sostuvo que está “mal y angustiado” porque “la mayoría son amigos personales con los que he compartido casamientos, nacimientos de hijos, velatorios, son parte de mi vida. Me duele mucho que estén pasando por todo esto”.

Asimismo, explicó que él mismo se queda sin trabajo “y no tengo nada firmado ni ninguna certeza para el año que viene. Estamos todos en la misma. Me lo comunicaron el Chato (Prada), Fede (Hoppe) y (Pablo) Codevilla. Les dije que respeto la decisión pero no la comparto. Sé que son las reglas del juego, ellos manejan la programación y deciden qué va y qué no”.

Recordemos que el Grupo Indalo de Cristóbal López, dueño de Ideas del Sur, envió 27 cartas documento a empleados de la productora para informar la desvinculación. Entre los echados figuran personas de su entorno como María Calatayud, jefa de prensa, el productor Marcelo “Bala” Valencia; Luis Barros, editor histórico; Miguel Ángel “Chiqui” Rubio; Delfina Beccar Varela, también de prensa y comunicación; y Sol Calabró, ex pareja de Tinelli, entre otros.

Quien también se refirió al tema fue Jorge “El Negro” Luengo, fotógrafo de la productora y uno de los desvinculados, quien contó que Tinelli se comunicó con todos ellos. “Estoy angustiado con la noticia, me tomó por sorpresa, y estoy preocupado por mis compañeros, por lo que pueda llegar a pasar”, señaló, en diálogo con “Los Ángeles de la Mañana”. “Marcelo se solidarizó con todos, estaba conmocionado por la noticia, y me dijo que me quede tranquilo que vamos a seguir trabajando juntos”, agregó.

Por otro lado, “Bala” Valencia también habló con el programa de Ángel de Brito, y manifestó que “se vive una incertidumbre muy grande porque no se sabe qué va a pasar”, y destacó que hasta último momento estuvieron trabajando en distintos proyectos, y que desde hace varias semanas se viene preparando lo que será el “Bailando 2017”.