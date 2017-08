Compartir Tweet



En la presente jornada se espera la convocatoria del cuerpo técnico de la selección nacional con vistas a los partidos ante Argentina (31 de agosto) y Paraguay (5 de setiembre) por las Eliminatorias.

De la lista inicial de 23 convocados que militan en clubes del exterior quedaron 21, pues fueron dados de baja Luis Suárez y Abel Hernández, ambos por lesión.

Este miércoles Tabárez dará a conocer la lista final de jugadores citados para esos partidos, nómina en la que a los 21 ya convocados sumará a los que juegan en equipos del fútbol local y existe la posibilidad que convoque a un delantero del exterior.

Uno de los posibles reemplazantes de Suárez y Hernández es Rodrigo Aguirre. El goleador de Nacional participó en este proceso de selecciones cuando jugó en la Sub 17 del año 2011 y en la Sub 20 del 2013. Hoy, puede ser llamado para integrarse al plantel, y él sabe que existe esa posibilidad: “La ilusión siempre está y más que nada ahora por las bajas que hay en el plantel, pero estoy tranquilo.

Por ahí mi entorno está más expectante que yo” manifestó el martes en Los Céspedes. Para Aguirre “Sería algo muy lindo, pero estoy con la cabeza acá en Nacional ante todo. A cualquiera le gustaría representar a su país en lo que hace y que mi nombre sea una opción me pone muy contento y quiere decir que vengo las haciendo las cosas bien, por eso la ilusión nunca se pierde”.

Aguirre incluso confesó que ha soñado con jugar este partido ante Argentina: “Sería mentiroso si digo que no me ilusiono, hasta he soñado y todo con jugar contra Argentina. Sería el sueño hecho realidad. Tengo la espina con la selección por lo que me pasó en el Mundial Sub 17 y luego perderme el sub 20 son cosas que te marcan la carrera”.

El delantero tricolor explicó que “Me siento bien y la evolución viene siendo buena. La lesión fue el fin de semana, pero ya camino sin dolor. Todo dependerá del día a día y sabemos que después de un esguince siempre quedan algunas secuelas, por eso va a depender de cómo siga mejorando para ver si puedo estar contra Danubio o tendré que esperar un poco más”.

Sobre un posible llamado de la selección, aclaró que “nadie me llamó todavía” y agregó que en caso de no concretarse esa citación “seguiré trabajando como hasta ahora para que se pueda llegar a dar más adelante”.