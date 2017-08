Por: Matías Canabarro

Entre los candidatos que se presentarán a las elecciones que tendrán lugar a fin de año en Peñarol figura un dirigente que pasó buena parte de su vida en el club: José Carlos Domínguez. El líder del Movimiento Carlos Balsán decidió volver a la actividad y luchar por la presidencia del club aurinegro.

En charla con TRIBUNA, Domínguez contó porqué decidió regresar a ocupar un rol importante en el panorama electoral del club y explicó cuáles son los aspectos que hay que cambiar para lograr lo que anuncia el lema del Movimiento: “Que Peñarol vuelva a ser Peñarol”.

¿Qué motivos lo llevaron a reaparecer en el panorama electoral?

Estuvimos durante muchísimos años en las elecciones de Peñarol, en la dirigencia y en la secretaría general. Hace 10 años nos retiramos de la dirigencia, pero el Movimiento Carlos Balsán, que tiene 35 años de vida, continuó dedicándose a la actividad social.

Pero dadas las circunstancias que hoy vive nuestra querida institución, han venido viejos dirigentes, que estuvieron con Washington Cataldi y José Pedro Damiani, para hablarme sobre la posibilidad de volver. Nosotros tenemos, además de la experiencia, una muy linda juventud y una comisión de damas. En fin, terminamos aceptando y estaremos en estas próximas elecciones como candidatos, para tratar que Peñarol vuelva a ser Peñarol.

¿Por qué piensa que piensa que Peñarol dejó de ser Peñarol?

Es evidente que tenemos diferencias, no personales y menos aún amistosas con la dirigencia, sino que tenemos una filosofía diferente. Cuando llegué al club me dijeron que el dirigente de Peñarol debe trabajar para que la hinchada sea feliz. Ese es el mayor logro. Y hace muchos años que el hincha de Peñarol no está feliz.

Vivimos muchas situaciones que contribuyen a eso. Cada seis meses, vivimos pendientes de cuantos jugadores nos traen, con los resultados conocidos. Hemos traído cerca de 180 jugadores en 10 años, lo que es un disparate. Luego se van yendo y volvemos a traer.

Se van los entrenadores. Los resultados no se dan. Hay planteles demasiado numerosos.

Peñarol siempre trabajó muy bien en ciertas áreas. Hoy por ejemplo, hay dirigentes de Nacional en FIFA pero no de Peñarol. Son detalles, hay pequeños y grandes. Otro ejemplo: hoy, la marca deportiva que viste a los árbitros es la misma que tiene Nacional. Son pequeñas grandes cosas que te van mostrando que Peñarol tiene que ocuparse menos de los problemas internos políticos que vive y preocuparse más por el trabajo relacionado en el campo de juego.

¿Cuáles son los grandes aspectos a modificar?

Primero, cambiar la política deportiva. Me da la sensación de que Peñarol no debe trabajar para los contratistas, son ellos los que deben trabajar para el club, de ser necesario.

Segundo, volver a las asambleas generales, que hoy no tenemos. Peñarol históricamente ha tenido memoria y balance, todos los años se citaba a una asamblea general. En ellas, se daba la participación activa del socio y se votaba una comisión de socios para que se reuniera con el Consejo Directivo y juntos aprobaran un presupuesto anual.

Peñarol tiene que ser participativo. No hay nada posible sin la gente. Lo ha mostrado a lo largo de la historia. Con la construcción del Palacio, con la bandera más grande del mundo, con la recolección de bronce para la estatua de Bengoechea, con la campaña para traer de vuelta a Morena. La parcialidad no se equivoca.

Peñarol es la gente. El Consejo Directivo es un mero administrador, que gobierna por un período de tres años. Pero los dueños son los socios, y deben participar en la vida del club. Hoy, eso no sucede.

Otro punto importante es la igualdad del socio del interior con el de Montevideo. Uruguay está dividido en dos franjas lamentablemente. El millón y medio que no vive en la capital debe esperar ocho años para votar porque paga menos cuota porque es socios del interior. Me da la sensación que deberíamos tener precios diferentes para los socos que viven lejos, pero igualdad de derechos. Eso es tema de estudio, sin duda.

En cuanto a las mujeres pasa algo similar. Como paga menos, normalmente no tiene plenos derechos, y tiene que esperar ocho años para votar. Debería haber igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer.

Finalmente, Peñarol es Club Atlético, y debe volver a los deportes como el ciclismo. Ya nos estamos moviendo en ese tema, charlamos con Federico Moreira. También queremos volver al básquetbol, y en estos días habrá reuniones en ese tema. Creemos que esa rama del club debe ser presidida por José Pedro Malet.

¿Qué es prioritario cambiar en la parte política?

Nosotros creemos que debemos tener mucha más injerencia en AUF. Peñarol tiene un hombre trabajando muy bien ahí, pero está muy solo. Lo mismo en la Conmebol. El jugador de Peñarol debe estar mucho más protegido.

Fundamentalmente, y así fue durante los años que estuvimos en Peñarol, es apostar a los jugadores de la casa. Hay que traer referentes, pero no olvidando los formados en el club. Durante el quinquenio, hubo más de 40 jugadores formados en el semillero aurinegro.

Nos da la sensación que siempre fuimos una cuna de campeones. La gente debe pensar, si somos capaces de vender juveniles al Manchester United, Barcelona y Real Madrid, que esos jugadores no juegan solos.

Siempre dicen que Peñarol trae lo mejor pero, ¿quién los vio? Muchas veces los periodistas ven solo a los grandes así que, ¿cuándo ven jugar a los chicos? Después la realidad se ve en la cancha. Al mismo tiempo, prestamos jugadores que brillan en otros equipos. Cristian Palacios, Facundo Rodríguez, Miguel Merentiel. Son cosas que debemos cambiar.