Enrique Saravia no perdonó a nadie durante la entrevista que ofreció en “Tirando Paredes”. No solo tuvo duras palabras contra los jugadores “Más Unidos Que Nunca”, que hace claman por su cabeza, a los que invitó a irse de La Mutual al tiempo que cuestionó la cantidad de futbolistas que lo integran, sino que también le pegó a Diego Lugano.

“Si vos estás de punta, ¿por qué no te desafilias? Tan radical que sos, ¿por qué no te desafilias? Arrancaron diciendo que hacían un gremio paralelo, mirá que se van los meses. Yo no veo que hagan ni una cosa ni la otra. Dice todo el mundo que son 600. A partir de hoy que vayan a desafiliarse a ver si van 600. Yo quiero ver si son 600. Andá y borrate, pero por escrito. No me descuentes más el 1% del salario, yo no soy más socios del gremio. Hace 8 meses que están por ir”, dijo el siempre polémico presidente de La Mutual.

“El origen de esto fueron los derechos de imagen. Hace siete meses que tienen los derechos de imagen, ¿los negociaron los derechos de imagen¿ ¿alguien está recibiendo dinero por los derechos de imagen? Yo no he escuchado nada”, añadió.

El préstamo a El Tanque

“Quique” también explicó los motivos que llevaron a La Mutual a prestarle dinero a El Tanque para que pudiera jugar el Torneo Intermedio.

“Si viene el dueño de un laboratorio al sindicato y dice muchachos dentro de 90 días tengo la plata para pagar, hoy no la tengo, quedan 40 familias en la calle. ¿Qué hacés vos como presidente del sindicato?”, comenzó.

“Los estatutos no dicen nada de que el préstamo del dinero tiene que pasar por asamblea. La directiva tiene potestades como tomar empleados. Sino tenés que andar llamando a asamblea por cada cosa que tenés que hacer. Además, no lo resolvió la Mutual, lo resolvieron los jugadores”, agregó.

“Está desquebrajando el gremio”

Más adelante, volvió a pegarla a Diego Lugano, a quien señala como responsable de la “revolución” de los jugadores. “Lugano se quiere hacer el solidario y no es nada solidario. Desde el año 2010 viene con Lugano este enredo. Sabemos que él en definitiva fue empujando y desquebrajando al gremio. No le importaron los 70 años del gremio”, dijo.

Al preguntársele cómo comenzó el cruce con el ex capitán de la selección, Saravia dijo: “En el Mundial de 2010 en Sudáfrica tuve una reunión con él. Nosotros sabíamos la euforia que había acá de parte de la gente, entonces fui a hablar con él y le digo vamos a hacer un partido a las 48 horas que lleguemos a Uruguay, llenamos el Estadio, ese partido lo tenemos por convenio con la AUF. Una vez al año nos tienen que ceder a los jugadores de la selección. Me dice no. No podemos hacer el partido. Me paré y me fui.

Cuando termina el Mundial y volvemos en el avión, Lugano me llama y nos sentamos a hablar, y me dice no podemos hacer el partido porque en 48 horas hacemos el lanzamiento de la Fundación Celeste y le digo está mal lo que vas a hacer, la Fundación Celeste tiene que salir del gremio porque ustedes los jugadores de la selección pasan, el gremio sigue. Entonces no te me la jugués de que sos solidario y no sos nada solidario”.