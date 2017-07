Compartir Tweet



El volante de Defensor Sporting volvió a la carga contra los medios, a los que acusó de hablar insistentemente sobre una probable final entre Peñarol y Nacional aunque haya otros equipos con posibilidades de llegar a la definición del Torneo Intermedio.

Para Mathías Cardacio, no se pondera en su justa medida el trabajo de otros equipos. “No se está siendo justo con Defensor que está haciendo una campaña tremenda. Han querido instalar como sea desde hace dos o tres meses atrás la final entre Nacional y Peñarol. Sé que les sirve a los diarios, la televisión, la prensa, pero no se respeta el trabajo de los demás equipos”, dijo en “Tirando Paredes”.

“Creo que a Defensor los números lo avalan, no me quita el sueño, duermo tranquilo todas las noches, pero no me gusta que sea así, porque después nos llevamos la boca que hay que mejorar, etc, etc”, añadió.

Para seguir repartiendo golpes, declaró que, si la campaña que viene realizando Defensor, que viene de ganar el Apertura y está peleando el Intermedio, la hubiera hecho Peñarol o Nacional, los medios estarían diciendo “poco menos que son el Barcelona. Veo y se el esfuerzo que hacen todos varios clubes y la campaña que estamos haciendo nosotros y prácticamente parece que no pasara nada”.

“No tiene nada de top”

En la recta final, y aunque le reconoció algunas cosas buenas, fue duro con el Torneo Intermedio. Más que con el certamen en sí, expresó la molestia que le genera que se hable de él “Como si fuera la Champions League y este campeonatito no tiene nada de top, más allá de que te da más juego y suma para la anual. Obvio que lo quiero ganar a muerte, como cualquier otro que juegue, pero hay gente que quiere maquillar el primer semestre con este torneo”.

Para finalizar, Cardacio le pegó al hecho de que solamente le presenten atención a los cuadros menores solamente cuando pelean un campeonato; e incluso entonces, cree, no es más que por un rato.

“Después que le ganamos a Nacional en el Franzini y llegamos a la última fecha lideres, nunca vi en mi carrera el desfile de periodistas que pasó esa semana por el Parque Rodo. Luego cuando ganamos el título hablaron de Defensor de lunes a miércoles y rápidamente volvieron a Nacional y Peñarol, dale que te dale”, finalizó.