Hallaron cuerpos del niño y el hombre que lo retenía

Ayer de mañana, perros de la Policía, hallaron ambos cuerpos sin vida en las cercanías de Villa Serrana. El cuerpo del niño de 10 años, Felipe Romero, fue hallado sin vida junto Fernando Sierra, el entrenador de fútbol que lo había retenido desde la tarde de este jueves.

Ambos cuerpos fueron encontrados en Villa Serrana por un grupo de perros de la Policía que trabajaba en la zona.

El ministerio del Interior confirmó “el peor desenlace tuvo la búsqueda de los desaparecidos en Maldonado”.

Un vecino que se acercó al lugar ante el llamado de los perros relató a Telenoche que el cuerpo del hombre se encontraba boca arriba y el niño encima de su pecho en la misma posición. Según información primaria, le habría efectuado un disparo al niño y luego se autoeliminó.

Efectivos policiales informaron que habían rastrillado la zona en la jornada de ayer. Sin embargo, según informó el forense, los cuerpos llevarían 24 horas sin vida, por lo que el homicidio y posterior suicidio habrían ocurrido luego de que Sierra abandonara el auto.

El jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruíz, dijo en rueda de prensa que los cuerpos fueron encontrados a 300 metros del auto. “Estaban vestidos y tenían una detonación de arma de fuego cada uno”.

Por su parte, el jefe de Policía de Lavalleja, Eduardo Martínez, aseguró que si bien era evidente que se trataba de una persona que “psíquicamente no estaba bien”, hay que “evitar suposiciones”.

Todo comenzó en la tarde del jueves cuando Fernando recogió a Felipe de la escuela dos horas más temprano asegurando que había sido autorizado por su madre, Alexandra Pérez, por el mal tiempo.

Cuando la madre fue informada del hecho sobre las 18:30 horas comenzó la búsqueda.

Sobre el mediodía de este viernes, efectivos policiales de Lavalleja y de Maldonado comenzaron el rastrillaje de Sierra en Villa Serrana apoyados por un plantel de perros.

Allí se encontró el auto, la billetera del entrenador, junto con ropa y un blíster de calmantes vacío.

En las últimas horas de la tarde de este viernes, un grupo especial de Lavalleja se trasladó a Villa Serrana para reordenar la búsqueda de Felipe.

El rastrillaje de efectivos junto a familiares y un grupo de caza de Maldonado continuó toda la noche del viernes y desde este sábado en la mañana se sumaría el apoyo aéreo

A lo largo de este viernes y tras dar cuenta de la denuncia radicada por la madre del menor, una treintena de personas participaron del operativo de búsqueda en la sierra.

En la noche del viernes la familia del niño solicitaba a la población que “ayude y deje de escribir pavadas en las redes sociales”.

“Que (Fernando) se ponga la mano en el corazón y que lo devuelva”, reclamaba la tía del niño a Telenoche.

“Si me estás mirando, Fernando, queremos que lo traigas con nosotros. Felipe es nuestro. Si tanto lo querés, tráelo y no lo lastimes. No vas a conseguir lo que estás buscando”, agregó otro familiar. Sobre las 11:30 horas, los cuerpos fueron retirados en móviles de la Policía Nacional de Tránsito, y una hora más tarde trasladados a Maldonado. Las primeras informaciones indican que las muertes datan de aproximadamente 24 horas, por lo que los decesos se habrían dado apenas abandonó el vehículo.

