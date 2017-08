Habló la modelo secuestrada en Italia y que vendían por 350 mil dólares

Compartir Tweet



Luego de la pesadilla que vivió al ser secuestrada y subastada por la web por el grupo criminal “La Muerte Negra”, la modelo británica Chloe Ayling, de 20 años, describió este domingo con qué se encontró en el momento en que despertó. la modelo había sido secuestrada y era vendida por Internet por 350 mil dólares, pero según el grupo mafioso, la liberaron porque era madre de una pequeña niña.

La joven, que había sido convocada por el grupo con la promesa de una sesión de fotos cerca de la Estación Central de Milán, reveló que se despertó dentro de una bolsa con una cinta adhesiva en su boca.

En su declaración ante la policía, contó que fue subida al maletero de un auto y llevada a una granja en Turín, donde permaneció cautiva por seis días. Sin embargo, los criminales la liberaron cuando se enteraron de que era madre de un niño de dos años.

“Una persona que llevaba guantes negros vino por detrás y me puso una mano en el cuello y otra en la boca para impedirme gritar”, relató Chloe sobre los primeros instantes cuando llegó a la supuesta sesión de fotos, consigna Daily Mail.

“Una segunda persona que llevaba un pasamontañas negro me inyectó en el antebrazo derecho. Creo que perdí el conocimiento. Cuando me desperté llevaba un traje rosa y los calcetines que llevo ahora”, agregó. La modelo aseguró que despertó en medio del viaje a Turín, mientras estaba en el maletero con las muñecas y los tobillos esposados: “Estaba dentro de una bolsa y sólo podía respirar a través de un pequeño agujero”. Ya de regreso en Londres, Chloe reconoció que durante su cautiverio temió por su vida: “He pasado por una experiencia aterradora. He temido por mi vida, segundo a segundo, minuto a minuto, hora por hora”.

“Estoy increíblemente agradecido a las autoridades italianas y británicas por todo lo que han hecho para asegurar mi libertad segura”, señaló.

Este domingo el grupo “La Muerte Negra” divulgó una carta dirigida a la joven modelo en la que le explicó por qué fue liberada y le exigió determinadas conductas y el pago de 50.000 dólares por los costos que significó. A la mujer le dijeron que era soltada porque tenía un niño menor y que tales secuestros estaban prohibidos por la red clandestina. A su vez, la policía indicó que no estaba segura de la existencia de esa red.