Guianze: “Esto va a ser objeto de apelación”

La justicia italiana desestimó el pedido de prisión para el exagente de inteligencia Jorge Néstor Tróccoli y para otros 12 exfuncionarios de la dictadura (1973-1985), acusados por su participación de personas en el llamado Plan Cóndor, que coordinó la represión en Sudamérica durante los años 70 y 80.

El único procesado de la causa que se tramitó en Roma es el excanciller de la dictadura uruguaya Juan Carlos Blanco, a quien condenaron a cadena perpetua.

La ex fiscal Mirtha Guianze, integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, criticó el fallo y anunció que apelará.

“Es una sorpresa, no esperábamos este resultado. Ha sido condenado a cadena perpetua Juan Carlos Blanco por los mismos delitos que imputaban a los demás, por desaparición forzada y muerte de uruguayos y fueron absueltos por no encontrarse culpables del delito de homcidio, está prescripto el delito de secuestro de personas. No tiene fundamentos, esto va a ser objeto de apelación. Queremos conocer los fundamentos del fallo que se van a dar a conocer dentro de un mes” expresó Guianze a Telemundo (La Tele).