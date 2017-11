Para Guianze la amenaza al fiscal Díaz es la “frutilla de la torta”

Por: Lucía Barrios

Compartir Tweet



WhatsApp





La amenaza al fiscal de Corte Jorge Díaz por parte de un autoproclamado Grupo de Restauración Nacional pone sobre la mesa una discusión que siempre se ha mantenido patente en la opinión pública: cuál es la eficacia que presenta la Justicia ante casos como el Comando Barneix, el archivo Castiglioni, el robo en Humanidades o los delitos de lesa humanidad ocurridos en el pasado reciente.

“Como no tienen investigado lo del Comando Barneix, ni tampoco otras cosas, la amenaza a Díaz es la frutilla de la torta”, declaró a LA REPÚBLICA Mirtha Guianze, ex fiscal y directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Según sus palabras, la amenaza al fiscal es la representación de varios hechos que han venido ocurriendo en los últimos años. “No se ha investigado absolutamente nada sobre el Comando Barneix, la investigación ha sido indiferente ante este asunto. Incluso, cuando hablé con el funcionario encargado de investigar este tema y le pregunté si no iban a relacionarlo con el archivo Castiglioni, me dijo que no sabía quién era Castiglioni y que no tenía idea. A mí me llamó la atención que inteligencia no relacionara los asuntos entre sí, como lo que pasó en el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF). Me dijo que no iban a relacionar nada. Entonces, si inteligencia no relaciona un caso con otro y no busca encontrar coincidencias, la investigación no tiene mucho futuro”.

Con respecto a la posibilidad que exista una relación entre inteligencia y los militares, Guianze no la negó pero tampoco afirmó que existiera una. “No creo ni dejo de creer, no tengo elementos. Solo aspiro a que se investigue de otra manera. En este caso, he sentido que no hay una investigación a fondo del asunto”.

“A pesar de que yo no tengo mayores elementos de los que se habla en la prensa, se habla de un comando de restauración. Me llamó la atención la coincidencia que tiene este término con las expresiones que ha utilizado el centro militar”, agregó.

Consideró que “no es un asunto aislado”, sino que se vincula con otros episodios que han sucedido y que pueden volver a suceder: el robo del GIAF, algunos comunicados y las declaraciones de los militares. “Sin embargo, aparentemente no han tenido ningún eco en las autoridades. Por tanto, lo medular es preguntarse si vamos a dejar que estas personas se manejen en la impunidad. No se ha dado la importancia que esto tiene como síntoma de que hay personas que lo organizan, que pueden amenazar impunemente y hacer declaraciones públicas en términos que no son acordes con la democracia. Ante esta situación, hay que tomar medidas, pero son las autoridades las que tienen que hacerlo”.

Por último, mencionó que la amenaza al fiscal puede tener que ver con la postura que ha mantenido Díaz de rechazo al dictamen de la Suprema Corte de Justica, la cual estableció que los delitos de lesa humanidad son prescriptibles. “No puedo afírmalo determinante pero pueden tener que ver por el supuesto nombre de este comando. No es la primera vez que hacen este tipo de cosas, las cuales pueden ser formas de llamar la atención o de tener a la gente bajo a amenaza. Más allá de que eso se ejecute o no, esto no puede pasar en un estado democrático”.

La amenaza al fiscal Díaz

Un autoproclamado Grupo de Restauración Nacional amenazó de muerte al fiscal de Corte Jorge Díaz a través de un llamado telefónico. Según reportó la agente de policía, quien hablaba del otro lado del teléfono se identificó como perteneciente a un “grupo de restauración nacional”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el Fiscal Díaz recibe amenazas. En febrero de este año, ya había recibido otra por el denominado “Comando Barneix”.

En las anteriores oportunidades se vinculó con la postura de Díaz en los temas de Derechos Humanos. Díaz se ha pronunciado con dictámenes en varias oportunidades acerca de que las violaciones de los Derechos Humanos no son prescriptibles; por lo que se podrían seguir investigando. En los últimos, días se hicieron públicas expresiones de integrantes de organizaciones de militares retirados criticando fuertemente la posición de Díaz en los temas de derechos humanos.

El Centro Militar cuestionó la posición asumida por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en relación a un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y expresó su preocupación porque este haya expresado en contra de una sentencia que busca “sellar la paz y el trato igualitario ante la Justicia de todos los orientales”.

Comando Barneix “No sentí protección por parte del Estado”

“Hasta ahora, con respecto a la investigación del Comando Barneix, no siento que se haya actuado de forma adecuada. Incluso el servicio de inteligencia actuó laxamente. Solo una persona se encargó del caso. Por tanto, no sentí que la investigación se hiciera seriamente ni tampoco sentí protección de parte del Estado”, declaró Mirtha Guianze.

Cabe mencionar que el Comando Barneix fue un mensaje que se emitió en febrero de este año, en el que se amenazaba de muerte a 13 personalidades relacionadas con los derechos humanos, entre las que estuvieron mencionados Guianze y Díaz. Además, en el mensaje se decía que por cada nuevo procesamiento iban a haber tres personas asesinadas de la lista.

Robo del GIAF “Son investigaciones frustradas”

“Con respecto al caso del robo de Humanidades, no se sabe en qué estado se está. Los expedientes están en presumario, no se tiene información y creo que no ha pasado absolutamente más nada. Por tanto, son investigaciones frustradas que le producen a uno una especie de desencanto”, declaró Mirtha Guianze a LA REPÚBLICA.

Cabe recordar que este caso consistió en un hurto que ocurrió en la sede del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF), donde se buscaban restos de desaparecidos en dictadura. Se estableció que él o los delincuentes conocían la clave de la alarma o que de alguna forma pudieron neutralizar los sensores de la misma. En la oportunidad, los actores del hecho dejaron un mapa de Montevideo donde se señalaba la residencia de las 9 personas que llevaban adelante la investigación

Ante esta situación, LA REPÚBLICA intentó contactarse con la jueza encargada del caso, quien es Silvia Urioste. Sin embargo, no se logró entrevistar a la magistrada y en su lugar la escribana Lema afirmó lo siguiente: “El caso está a estudio porque los que se quedaron con la parte del código viejo son todos jueces nuevos. La doctora Urioste recién asumió el 30 de octubre y todavía está tomando conocimiento de los expedientes que hay en este juzgado. Vuelvo a repetir, la causa está en estudio, por lo que no hay fecha como para dar más declaraciones. El expediente se está tramitando acá”.