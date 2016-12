El cantante de plena escribió una conmovedora carta en sus redes sociales.

Desde su casa en el balneario Neptunia, Gustavo Serafini, más popularmente conocido como “El Gucci” escribió una extensa carta en sus redes sociales para contarle a la gente lo que significa su lucha contra la obesidad y cómo ha logrado gracias a un fuerte entrenamiento y ayuda profesional bajar varios kilos y mejorar su calidad de vida.

Bajo el titulo: “El sabor después de los kilos”, el cantante no dudó en escribir a corazón abierto su día a día con sobrepeso, situación que está superando gracias al ejercicio físico y un cambio en su alimentación. “Estoy en un momento de mi vida al cual llamo volver a nacer! Como he dicho incansables veces por todos los medios luego de 32 años dedicándome a meter cualquier porquería a mi organismo he logrado la concentración necesaria para intentar ordenar mi alimentación y cambiar mi vida sedentaria por actividad física! Antes de contar mi experiencia quiero agradecer a todos los que de alguna manera me ayudaron o ayudan con esto que cuesta y mucho”, empieza la carta abierta donde además agradece a los especialistas que han colaborado en su cambio de alimentación entre ellos al doctor Alberto Elbaum y a Jorge Ravera y “a mí #2! Mi capitana, la mujer más importante que me queda, María Fernanda Serafini Mac Coll”.

En su carta El Gucci sigue: “Con este testimonio estoy lejos de querer ser un predicador; me han escrito muchísimas personas que viven y sufren esta cruel enfermedad llamada gordura u obesidad.

Creo que lo primero que tenemos que tener claro es que justamente se trata de una enfermedad que lamentablemente nos acompañará toda la vida.

Tenía bloqueada en el cerebro la palabra “ensalada”

“Para ganarle nosotros necesitamos buscar un orden! Concentración y límites. Que importantes son los límites; basta con ponernos a pensar en cualquier situación de la vida donde nos enfrentamos a cualquier alimento para darnos cuenta de que siempre comemos excesivamente y en la mayoría de las veces el límite es cuando queda el plato o el empaque vacío. Por eso mi hermana querida la llama la enfermedad de los límites.

Es hora de que empecemos a cambiar el concepto de la palabra “rico”. Rico significa que es algo que no podemos parar de comer.

A mí me paso que tenía bloqueada en el cerebro la palabra “ensalada” así como todos sus derivados: lechuga, tomate, en fin… Vegetales.

Siempre evadía el tema del peso y la balanza

“Con mi omnipotencia y negación acompañadas de mi malhumor. Fue ahí que me pese por primera vez en muchos años y haber llegado a casi 170kg me hizo abrir los ojos”, dijo con respecto a la clínica donde se atiende.

Más adelante en su carta señala “Quiero aclararles que acá no hay lavado de cerebro, no hay magia, no hay milagros.. El cambio está en nosotros! En nuestra cabeza y darnos cuenta de que debemos comer sano! Yo por ejemplo estoy feliz de haber conocido el mundo de las ensaladas. Esto me ayudó a bajar 32kg en los primeros dos meses”.

Esta es la enfermedad de la soledad

“Esta es la enfermedad de la soledad; porque es muy de nosotros comer a escondidas o peor aún, devorar a escondidas parados frente a la heladera por ejemplo.

Una de las claves es querer cambiar de verdad y eso implica dejar de buscar excusas o para no comer sano o para no hacer ejercicio.

Hay calorías buenas y calorías malas.. Nosotros debemos empezar a comer de las buenas! Cosas sanas. Nuestra colación entre comida y comida tiene que dejar de ser un alfajor y pasar a ser una fruta, un caldo libre de grasas o una latita de atún. (…)Fundamental para mí cambio fue dejar la carne, las harinas y derivados Y por supuesto el azúcar.

Las harinas por ejemplo porque poseen entre otras cosas “glutamato de sodio” este último mencionado es la sustancia que se le pone a los alimentos para crear adicción. Es lo que hace que aunque ciertos alimentos no sean ricos o no tengan gusto, no podamos parar de comerlos. Es por eso que se corta la pizza y el pan en general por ejemplo.

¿Cuándo nos ponemos las pilas?

En la extensa carta abierta, El Gucci reflexiona: “Solo un gordo sabe lo cruel que es ser gordo. Y lo peor es no saber de dónde sacar las fuerzas para revertir nuestra situación. Nosotros vivimos nuestra enfermedad y nos sobreadaptamos al problema q tenemos haciéndolo inconscientemente más y más grande! Cuando nos ponemos las pilas? Cuando nos hacemos exámenes y los valores por las nubes o nos enfermamos… Diabetes por ejemplo. Situaciones límites q nos avisan que estamos con un pie adentro del cajón; que es hora de hacer algo x nosotros y realmente es de vida o muerte.

Estuve disfrazando todo con un chiste

“Estuve sobre adaptándome a muchas cosas; todo el tiempo y así y todo no veía lo q me estaba pasando. Disfrazando todo con un chiste como por ejemplo cuando no entraba en el asiento del avión o me preguntaban cuanto pesaba. Cuando me decían que de sabor ya eran más de 120.. Me salieron manchas en los pliegues de la piel, me costaba respirar, hablar, cantar, subir y bajar escaleras, hasta tener sexo.

Me volví un adicto al videt o ducha ya que vergonzosamente no llegaba a limpiarme bien después de hacer mis necesidades. Entre otras cosas me llene de verrugas también y tuve continuas hemorragias nasales.

Sexualmente me costaba mucho llegar a mi primer orgasmo y mi respuesta a eso era “por mí no te preocupes” o me costaba bombear sangre; en fin UN DESASTRE!

Mi primera meta es llegar a los 120

Hoy es hora del cambio y el apoyo de todos los que me han escrito! Mensajes de felicitaciones y aliento me dan ganas y energías para seguir adelante… Hoy estoy pesando 135 kg y mi primera meta es llegar a los 120 de sabor para después seguir y no parar hasta las 2 cifras (95kg)

El smoking ahora cierra

“Hoy después de los dos primeros meses empiezo a ver grandes cambios como por ejemplo el famoso smoking que no me cerraba ni siquiera cuando lo compre. La foto comparativa de antes y ahora tiene más de 16.000 me gusta (suceso sin precedente en mis redes sociales) y eso me presiona a seguir adelante! Porque si me detengo siento que falló a todas las personas q me felicitaron y peor aún; a esos que son de mi “raza” (gordos) que hoy me tienen como referente! Quiero agradecer a cada uno de los que me han escrito ya que no pude contestar a todos!

Si no hay plata para el gimnasio, hay rambla

“Actividad física: solo aeróbico (caminar) es que no estamos en condiciones de sobre exigirnos y hacer o fútbol o pesas o básquet… Nos lesionaríamos y ya tendríamos más que una excusa válida para dejar el ejercicio. Si no hay plata para el gimnasio hay rambla y si no hay tiempo para la rambla dejan el auto a 10 cuadras del trabajo; eso también es ejercicio. Si no tienen auto se bajan 5 paradas antes o van caminando al trabajo. Dejemos de poner excusas.

Regla número dedicar una hora a la actividad física antes de arrancar las actividades cotidianas habituales u organizarse y darle el mismo lugar de importancia a caminar que a cualquier reunión de trabajo o incluso el horario laboral.

Hoy me di cuenta de que si no abría los ojos todavía estaría rellenando talles de remera o de pantalón. Más allá del tamaño de la ropa creo que lo grave de esto es que no nos damos cuenta de que se trata de nuestra salud! De nuestra vida!

Es hora de hacer algo por nosotros porque si no lo hacemos nosotros no nos va a cuidar nadie!”, concluyó el popular cantante de plena.

FRASES

“Si no hay plata para el gimnasio hay rambla y si no hay tiempo para la rambla dejan el auto a 10 cuadras del trabajo; eso también es ejercicio. Si no tienen auto se bajan 5 paradas antes o van caminando al trabajo. Dejemos de poner excusas”.

“Hoy después de los dos primeros meses empiezo a ver grandes cambios como por ejemplo el famoso smoking que no me cerraba ni siquiera cuando lo compré. La foto comparativa de antes y ahora tiene más de 16.000 me gusta (suceso sin precedente en mis redes sociales) y eso me presiona a seguir adelante! Porque si me detengo siento que fallo a todas las personas q me felicitaron y peor aún; a esos que son de mi “raza” (gordos) que hoy me tienen como referente!”.

“Esta es la enfermedad de la soledad; porque es muy de nosotros comer a escondidas o peor aún, devorar a escondidas parados frente a la heladera”.