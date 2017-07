Compartir Tweet



WhatsApp





Sectores del Frente Amplio, (MPP, Casa Grande y Partido Socialista) mostraron su malestar con el anuncio de Nin Novoa sobre la intención de Uruguay de ser un Estado Asociado a la Alianza del Pacífico. “No nos sirve, no vendemos valor allí, ni recibimos inversiones”, señaló Constanza Moreira, que además aseguró que este tema se excluyó a la hora de armar el programa del partido. Mientras que el diputado Roberto Chiazzarro dijo que “se había dicho que lo integraba como observador”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Nin Novoa, adelantó en un comunicado la intención de nuestro país de transformarse en un Estado Asociado de la Alianza del Pacífico, “dado el alto nivel de profundización de los acuerdos existentes con los cuatro países, a fin de mejorar la inserción de Uruguay en las cadenas de producción regional, disminuir barreras y obstáculos al comercio y adoptar estándares comunes, apalancando el crecimiento económico del país”. Las declaraciones del Canciller generaron controversias dentro del Frente Amplio, debido que desde varios sectores no están a fin a que Uruguay se sume a la Alianza.

“No nos sirve la Alianza”

La senadora Constanza Moreira de Casa Grande, señaló que “no nos sirve la Alianza del Pacífico. No vendemos valor allí, ni recibimos inversiones”. “¿Cual es el balance de nuestros TLC con México y Chile? Sin evaluación de impacto no se puede avanzar”, se cuestionó.

También de Casa Grande, Damián Rodríguez, representante del sector, dijo a LA REPÚBLICA que “nos resulta dudosa la actitud de la cancillería, parece que está ensayando algo que puede ser un grave error, pedimos ser parte de una región demarcándonos de la nuestra en un momento por demás difícil”, expresó. “No tenemos clara la intención de la cancillería, lo que es preocupante sobretodo en cuanto al modelo ya que somos dispares. Ellos operan con TLC”, sostuvo.

“Lo miro con escepticismo”

Roberto Chiazzaro, diputado socialista, le aseguró a LA REPÚBLICA que la intención que señaló Nin Novia de que Uruguay se transformara en Estado Asociado de la Alianza del Pacífico “causó sorpresa, no esperábamos esa decisión, más allá que Uruguay es un país observador, pero creíamos que antes se iban a procesar otras negociaciones como con la Unión Europea”.

Respecto al posible ingreso al bloque, Chiazzarro expresó: “Miro con escepticismo, ese tipo de acuerdo con países del pacífico porque con Chile tenemos acuerdo equilibrado, es entorno a los 170 millones de dólares, que viene de la mano con la firma de otro tratado vinculado a la propiedad intelectual, que ese si es un tema que me preocupa mucho porque perjudica a Uruguay.

Con Perú tenemos un acuerdo, hemos exportado arroz, con Colombia es muy bajo el comercio, y México, más allá del TLC tuvimos dificultades para exportar carnes y lácteos”. Además, las dudas del socialista surgen porque Nueva Zelanda y Australia se sumarían a la Alianza, siendo ambos países competidores directos de Uruguay en al venta de carne. “También se sumaría Singapur al que parece que se le puede vender poco en primera instancia”, señaló el diputado.

El diputado del MPP, Daniel Caggiani aseguró que habrá que estudiar más en profundidad la Alianza del Pacífico debido a que tiene un déficit por demás importante de “intercambio comercial” entre países que la componen. Los países que la integran “exportan muy poco internamente”, por lo que desde lo comercial es un proceso “bastante débil”. Respecto a la competitividad, además de los posibles nuevos integrantes (Nueva Zelanda y Australia), México la integra teniendo “una de las empresas más grandes de telecomunicaciones, como es el caso de Claro”, por lo que es difícil competir”.

Astorismo a favor de integrar la Alianza

Uno de los diputados a fin de integrarse a la Alianza del Pacífico es el astorista Alfredo Asti que entrevistado por LA REPÚBLICA destacó que este tipo de asociaciones son “los necesarios para abrir el comercio al mundo. En momentos que hay tendencia a aumentar el proteccionismo, Uruguay como país chico tiene que jugarse a conseguir mayor cantidad de mercados posibles y lo está buscando”. “Siempre pretendimos que sea el MERCOSUR quien fuera esa plataforma que fuerza la región al mundo pero hay problemas internos para tomar decisiones”, agregó.

“No estaba en el Programa del FA”

Uno de los cuestionamientos desde el sector Casa Grande al Canciller, es respecto al programa del Frente Amplio, el cual había “excluido” el sumarse a la Alianza del Pacífico. “La estrategia de inserción internacional del Uruguay definida en Programa del Frente Amplio fue otra, y excluyó la Alianza del Pacífico”, expresó Constanza Moreira.

Damián Rodríguez por su parte dijo que “esto no estaba contemplado en el programa, por lo que no corresponde. Se discutió mucho para definir ser miembro observante y no estado asociado. Esto estaba excluido en el programa. Tenemos chance que todo lo nuestro es con MERCOSUR. No podemos desmarcarnos de la región eso el canciller tendría que tenerlo claro”.

En la misma línea Chiazzarro dijo que “si bien a la hora de hacer el programa se había dicho que lo integraba como observador, con el reparo que no perjudique ninguna negociación con el MERCOSUR. Si el MERCOSUR no quiere que Uruguay esté en la Alianza Pacífica deberá retirarse”.

¿MERCOSUR está enterado?

Roberto Chiazzarro manifestó estar preocupado debido a que desconoce “si MERCOSUR está conciente de esto. ¿Uruguay lo hará en solitario o ya lo sabe?” se cuestionó. “Es un punto que el Ministro no aclaró. En particular me enteré por una publicación en la página de presidencia”, agregó. Al respecto el diputado Alfredo Asti supone “que si porque había conversaciones del MERCOSUR con la Alianza la mayor parte de los nombres de la Alianza, al irse Estados Unidos, tienen aumentos comerciales, con ellos como es el caso de Chile”.