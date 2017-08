Groucho es una luz que no se ha apagado

Compartir Tweet



Cuando Julius Henry Marx, más conocido como Groucho Marx, murió el 19 de agosto de 1977 a los 86 años, la noticia quedó eclipsada por el fallecimiento de Elvis, apenas tres días antes. Pasados 40 años, el recuerdo de ambos ya es homenajeado como corresponde. Buena prueba de ello es que se siguen publicando obras sobre el que fuera uno de los mejores y más corrosivos humoristas de la historia del cine.

Poco antes de morir, Groucho Marx tenía la intuición de que sólo había un humorista capaz de seguir sus pasos, y que ese hombre era Woody Allen. También le había interesado Mel Brooks, pero era en Allen -a quien había conocido a principios de los años 60, cuando éste era un prometedor autor teatral en busca de mentor- en quien apreciaba un mayor grado de ingenio.

Era normal que, en aquella época, a Groucho le preocupara la cuestión de su legado: sentía que iba envejeciendo, poco a poco tendía a recluirse en su mansión de Hollywood y evitaba en lo posible los homenajes y la vida sociaL -y también la televisión, con la que había hecho fortuna presentando el concurso You bet your life, pero que siempre apagaba para ponerse a leer-, y llevaba un tiempo reuniendo sus recuerdos, que aparecieron en dos libros de humor clásico, Groucho y yo (1959) y Memorias de un amante sarnoso (1963).

Groucho y Allen se habían distanciado durante un tiempo, por culpa de una carta que Groucho tardó años en responder, pero cuando les reunió la periodista Charlotte Chandler, que estaba escribiendo la biografía de Groucho (¡Hola y adiós! (1978)), la admiración mutua había regresado. Groucho creía que Allen era “maravilloso”, y con un punto de resignación le había confesado que ya no había comediantes como los de antes.

Allen tendría que cargar con la responsabilidad del futuro en solitario.El legado cultural de Groucho Marx, por suerte, sigue vivo. De él, 40 años después de su fallecimiento, nos quedan hoy varias genialidades. Están sus frases más brillantes, por supuesto, todavía repetidas como memes ya vacíos de transgresión: “estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”; “disculpe que no me levante” [inscrita en su lápida], “me niego a unirme a cualquier club que me acepte como miembro”.

En general, nos hemos olvidado de cuán provocador fue Groucho en su aproximación al sexo -le confesaba a Chandler que, si pudiera volver a ser joven, “practicaría más posturas”-, y aunque en su vejez se lamentaba de no poder atender a las insinuaciones de sus fans, salvo firmar autógrafos sobre pechos desnudos (como Justin Bieber).

También queda la fuerza visual de su personaje, el hombre con el bigote pintado, las cejas alzadas, las gafas falsas con nariz postiza y el eterno tono de refunfuñar. Aquel humor cáustico y ocurrente del más carismático de los hermanos Marx, en realidad, era el enlace entre un pasado perdido y un mañana que él no imaginaba.

Así que el humor inteligente, en el fondo, es el verdadero marxismo que ha perdurado en el siglo XXI o, al menos, el que se puede poner eficientemente en práctica, como atestigua el trabajo de tantos guionistas y actores de monólogo. “La inteligencia militar es una contradicción en sus términos” es una frase famosa de Groucho que hoy la masa repite habitualmente en Twitter sin atribuir.