La cantante estadounidense de jazz y gospel Aretha Franklin anunció que abandonará los escenarios luego de la publicación de un último álbum, que producirá Stevie Wonder y se publicará en septiembre próximo, al cabo de una exitosa carrera de más de cinco décadas.

Al anunciar su retiro de los escenarios durante una entrevista con la radio WDIV Local 4 de Detroit, la cantautora, de 74 años, dejó la puerta abierta a grabar más discos: “Grabaré, pero este será mi último año con conciertos. Esto es todo”. “Haré algunas cosas selectas”, resaltó la ganadora de 18 premios Grammy y famosa por canciones como “Respect”, “Chain of Fools”, “Baby I Love You”, “Spanish Harlem” o “Angel”.

“Me siento muy enriquecida y satisfecha por dónde comenzó mi carrera y donde está ahora (…) Seguiré estando muy satisfecha por que no me voy a ir a cualquier sitio a sentarme y no hacer nada. Eso tampoco sería bueno”, explicó.

El primer contacto de Aretha Franklin con la música fue en la Iglesia Bautista de Detroit, que dirigía su padre y donde cantaba junto a sus hermanas Carolyn y Erma. Así fue como su infancia transcurrió entre el gospel y voces del jazz como Dinah Washington y Ella Fitzgerald.

Con 14 años grabó “The gospel soul of Aretha Franklin” para el sello JVB/Battle Records y en 1960 viajó a Nueva York para tomar clases de técnica vocal y danza, misma etapa en la que empezó a enviar demos a las discográficas. Este sorpresivo alejamiento de la diva de soul de las presentaciones en vivo encuentra su razón en sus nietos, quienes están próximos a irse a la universidad y quiere pasar más tiempo con ellos, apuntó la agencia española Efe.

Afirmó estar “eufórica” por el que probablemente será su último álbum de estudio y que se cuenta como el número 42 de su carrera.

Será un álbum “multidireccional” , que “no vamos a encasillarlo en un solo estilo”, anticipó.

Este trabajo que contará con la producción de Stevie Wonder para varios de los temas y que será grabado en Detroit, donde reside la cantante, se publicará en septiembre.