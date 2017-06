“El único país de la región que tiene grado inversor es Uruguay”

Compartir Tweet



Este jueves el ministro de Economía, Danilo Astori, respondió a las críticas de la oposición respecto a la financiación del Proyecto de Rendición de Cuentas recientemente presentado. “Este es un proyecto absolutamente financiado (…) por una parte por recursos presupuestales (…) y por otro lado porque el país tiene un acceso absolutamente fluido, cómodo y seguro a recursos financieros”.

Astori y su equipo presentaron el Proyecto de Rendición de Cuentas ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados.

Legisladores de la oposición cuestionaron la financiación del proyecto y adelantaron que lo votarán en general pero no habilitarán más impuestos.

Según informó Radio Uruguay el nacionalista Jorge Gandini calificó el presupuesto como engañoso e inconsistente.“Es mucho más importante el déficit estructural que no aparece. Nos dice el ministro, y nos muestra en las gráficas, que si no hubiera sido por factores coyunturales como el bueno clima y el turismo el déficit fiscal era mayor (…) todos coincidimos en que por debajo de lo que se ve hay una situación complicada en el país (…) por eso nos preocupa que el ministro siga trayendo presupuestos desfinanciados a ser aprobados por el Parlamento”.

Las criticas del diputado colorado Germán Cardoso fueron en el mismo sentido. Según el legislador “el proyecto no tiene poder de financiación”, y además cuestionó la falta de un plan de contingencia frente a los “50.000 puestos de trabajo que se perdieron entre 2014 y 2016”. “Tengo una visión negativa del proyecto, no se adapta a la realidad económica y social del país”, sentenció.

Danilo Astori respondió a las críticas

“Una cosa es comparar los ingresos con los gastos públicos y otra cosa es hablar de financiamiento”, afirmó, señalando las consecuencias políticas de este “error técnico” al que calificó como “gravísimo”.

“Me parece una aberración haber hecho una afirmación de ese tipo, que curiosamente además tiene problemas de forma; se hizo antes de escuchar nuestra respuesta a las preguntas que nos hicieron. Esas cosas cuando se hace política en serio, de buena fe, no se pueden hacer”.

Astori subrayó que Uruguay no tiene ningún problema de financiamiento. “Es más, está muy cómodo en ese plano”. “La liquidez del gobierno central alcanza unos 6.000 millones de dólares, todos los compromisos de deuda del país en el próximo año equivalen a la mitad de esa cifra, entonces no se puede decir que tenemos un presupuesto que no está financiado”.

“Uruguay es un país extraordinariamente valorado por las calificadoras de riesgo, que son las que se dedican profesionalmente a estudiar temas de financiamiento de los países, y el único país de la región que tiene grado inversor es Uruguay, ¿porque se lo han regalado? No. Porque se lo ha ganado siendo fuerte financieramente. Es una de las principales fortalezas que tiene el país”, agregó.