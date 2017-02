Un gol le hace perder 36 mil dólares: quién lo hizo le pide perdón

El talentoso delantero del Manchester City Leroy Sané pidió disculpas públicas al arruinarle una apuesta perfecta a un fanático que había jugado dos euros a que el Atlético de Madrid ganaba por 4-2 y el Mónaco perdía por 4-3.

Aunque acertó en el resultado del equipo español, con el gol del joven alemán, el conjunto de Josep Guardiola venció al equipo francés por 5-3.

“Lo he leído en los periódicos. Siento mucho lo de este hombre”, se lamentó la figura de aquel partido en su cuenta oficial de Twitter, tras hacerle perder 34.200 euros, unos U$S 36.000.

Todo iba bien hasta los 81 minutos del encuentro que se disputó en el Etihad Stadium. El apostador se relamía, ya que ambos partidos estaban dándole los goles que él necesitaba.

Los dos euros que invirtió se estaban por transformar en miles cuando, a ocho minutos del final, llegó el ex Schalke 04 para poner el 5-3 final. Mientras que en Alemania, Fernando Torres le daba el resultado que necesitaba al convertir el 4-2 a favor del Atlético de Madrid.

El fanático aún no apareció, tras las disculpas públicas del jugador del Mancehster City. Sin embargo, los que sí lo hicieron fueron los seguidores del futbolista, que le pidieron que los USD 36.000 salgan de su bolsillo y se los pague.