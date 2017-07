EL CAPITÁN NO SE CALLÓ Y CUESTIONÓ AL PRESIDENTE DEL GREMIO

Compartir Tweet



WhatsApp





El “Faraón” respondió a los dichos de Enrique Saravia, quien públicamente cuestionó el accionar de los futbolistas que integran el movimiento “Más Unidos Que Nunca” y hasta dijo que “si son tan radicales, ¿porqué no se desafilian?”.

“No estoy asociado a la Mutual. Los jugadores de la selección que estamos en el exterior no somos asociados de la Mutual, así que no puedo desafiliarme”, respondió irónicamente el capitán de la selección en “Tarde D10”, programa de El Espectador que le pidió su perspectiva sobre lo dicho por el presidente del gremio de futbolistas.

“Sabíamos que sería complicado”

Posteriormente, ahondó sus conceptos sobre el conflicto que desde hace varios meses protagonizan los jugadores con el gremio, del que pidieron formalmente que la directiva diera un paso al costado.

“Sabíamos que se iba a dar todo este barullo y que sería complicado que esta directiva dejara la Mutual. Hay un tema que es de sentido común; si el 90% de tus asociados te piden que dejes el cargo porque no quieren que sigas representándolos, hay hasta un tema personal de si tenés escrúpulos y vergüenza, o si no te importa nada y querés seguir al frente por más que no representes a nadie”, dijo Godín.

Retomando el cuestionamiento de “Quique” Saravia sobre por qué seguían siendo parte de un gremio que no los representa, manifestó: “Creo que los muchachos del fútbol uruguayo lo que más quieren es recuperar la Mutual, en el sentido de poner al frente a gente que defienda los intereses de ellos; los jugadores del fútbol uruguayo. La Mutual es para eso. Los muchachos de acá se podrían desafiliar, pero no quieren dejar la Mutual”.

“La Mutual no es de Saravia, sino de los futbolistas y de toda la historia que tiene detrás. Los futbolistas quieren recuperar la Mutual con toda su historia y que siga funcionando en el camino correcto”, agregó el jugador de Atlético Madrid.

Además, y al preguntársele sobre la reunión que dijo le hubiese gustado mantener con el presidente de la república, Tabaré Vázquez, consideró: “Imagino que los tiempos del presidente no deben ser tan fáciles, pero otra vez será”.

Un poco de fútbol

En la recta final, Diego Godín habló sobre el presente de la selección en las Eliminatorias, donde Uruguay perdió los últimos tres partidos que disputó, lo que aumenta su obligación en los partidos que se vienen, ante Argentina y Paraguay. El capitán reconoció esto, pero también dijo que han estado en situaciones peores.

“Debemos sumar sí o sí en los cuatro partidos que quedan. Si bien podríamos estar bastante más holgados, estamos mejor que otras veces. Todavía tenemos un colchón de puntos y un margen de error, y sigue dependiendo de nosotros. Si logramos sumar en la próxima doble fecha, obviamente estaremos muy cerca de la clasificación”, sostuvo.