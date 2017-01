Por: Marcelo Bustamante

Los días 5 y 6 de febrero serán fechas claves para el Gobierno y el Frente Amplio en cuanto a la concreción de proyectos parlamentarios y de consolidación del rumbo político para el año 2017. En una primera instancia, se procurará con estos encuentros consolidar los 49 votos en la Cámara de Representantes y trabajar para asegurar la mayoría parlamentaria, tanto en diálogo con el diputado Gonzalo Mujica como con el variado espectro de la oposición.

El domingo 5 de febrero, aniversario de la creación del Frente Amplio, tendrá lugar en el departamento de Colonia, la Agrupación Nacional de Gobierno. Este órgano está integrado por el Vicepresidente de la República, los ministros de Estado, los intendentes frenteamplistas, legisladores y Presidencia del FA.

En la agenda estarán presentes las pautas para la discusión y aprobación de un Presupuesto Nacional correspondientes a los años 2018-2019 y 2020. Para ello comenzará un intercambio entre el Gobierno Nacional y la fuerza política que permita alcanzar un acuerdo previo de los distintos puntos para llegar a mediados de año con un consenso interno que evite la posibilidad de “tormentas políticas” en la interna partidaria. El primer paso es asegurar la aprobación en general del proyecto de presupuesto y buscar que en particular, sea aprobada la mayor cantidad de artículos posibles del proyecto de ley.

“Queremos tener todo acordado y aceitado para que no haya sorpresas”, admitió el Secretario Político del FA, Gonzalo Reboledo.

Los temas a abordar en la Agrupación de Gobierno serán definidos en la primera Mesa Política del FA a desarrollarse el viernes 20 de enero.

El gobierno llegará a esta instancia de Agrupación Nacional de Gobierno precedida de dos jornadas de trabajo que tendrán lugar los días 28 y 29 de enero, que tiene el propósito de planificar la tarea del año y definir prioridades de cada uno de los ministerios.

En tanto, el 6 de febrero, al día siguiente del encuentro en el departamento de Colonia, las dos bancadas parlamentarias del Frente Amplio tendrán una reunión de trabajo en el local de La Huella de Seregni. Esta jornada será destinada a programar el tratamiento parlamentario de los distintos proyectos y a definir estrategia para que el FA logre el voto 50 que le permita aprobar las leyes consideradas prioritarias por el Gobierno Nacional y la propia fuerza política.

En primera instancia, hay temas pendientes de resolución en la interna, como el reclamo de agrupaciones como el PCU, IR, MPP y 711 sobre la obtención de recursos para la educación.

El año pasado, hubo una fórmula que destrancó la negativa de algunos legisladores de no acompañar la propuesta de quita de recursos para la Universidad de la República y la ANEP, que consistió en conformar una comisión que analizaría de dónde obtener los fondos para financiar las partidas presupuestales, que no fueron recortados a estos organismos.

Este año 2017 deberá de resolver este asunto, así como la observación que hiciera la Liga Federal sobre la denominada Ley de Juegos, y a un acuerdo firmado por ASSE con una mutualista de Treinta y Tres.

En tanto, legisladores del FA admiten que la decisión tomada por el diputado Mujica, abre un nuevo escenario para la coalición de izquierda. Ya sin la mayoría automática, se procurará no erosionar la relación con este dirigente “independiente” a fin de que pueda acompañar en la mayor cantidad posible de veces los proyectos provenientes del Gobierno y de la propia bancada oficialista.

Pero si esta situación no ocurre, los diputados tendrán que buscar “negociar caso a caso” con los representantes de la oposición el o los votos para determinado proyecto.

En primera instancia, lo prioritario es aprobar el Proyecto de Presupuesto que presente el Poder Ejecutivo. Entienden que lo peor que pudiera pasar es que el país se quede con el mismo presupuesto del año 2017 para el resto del período, tal como pasara con las intendencias de Lavalleja y Salto, por no tener la mayoría parlamentaria necesaria.

Reboledo dijo que el FA no llegará a ese extremo de no poder aprobar el Presupuesto, sino que habrá coordinación entre gobierno y fuerza política. “No me preocupa especialmente el voto 50, sino que hay que sentarse y dialogar”, expresó.

“Negociar”

El diputado de la Alianza Progresista, Óscar de los Santos, propuso instaurar un espacio de acuerdo que incluya al FA y a otros actores o grupos partidarios y sociales para acordar un rumbo político. Consultado ayer porLA REPUBLICA señaló que en lo concreto para buscar la aprobación de proyectos de ley en el Parlamento lo más viable es intentar acordar con el diputado Gonzalo Mujica, más allá que éste se había definido políticamente como “a la derecha del Ministerio de Economía” y que no compartía el gasto que hacía el Estado.

Considera que para muchas de las propuestas incluidas en el programa del FA, “no existe mucho margen como para negociar con la oposición sino es con Gonzalo Mujica”. Señaló que en algunos temas se podrá dialogar con el diputado de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, como es el tema de la reforma de la Caja Militar, y en otros con los legisladores del Partido Independiente. No obstante, entiende que no hubo hasta el momento una señal de acercamiento de blancos y colorados para trabajar en conjunto con el FA. “Lo importante, en un principio, es consolidar el bloque de los 49”, indicó.

“Se van a dar cosas estrafalarias”

La senadora Lucía Topolansky afirmó que en Diputados, el FA tendrá que asegurar el voto 50, primero hablando con Gonzalo Mujica, luego con Eduardo Rubio, sino conversando con el Partido Independiente, o con los blancos, como ser Pablo Abdala u otros, o con la bancada de Novick. “Se van a dar las cosas más estrafalarias porque será caso a caso. Habrá que hablar con todos, porque la oposición no es un bloque compacto”, precisó la legisladora.

Cuestión de alianzas

El diputado De los Santos, indicó que el FA no puede estar indiferente a las opiniones surgidas de la movilización popular porque dijo que se necesita de otros aliados, como es el caso de los docentes.